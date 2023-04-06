Более 500 белорусских инструкторов обучают военных из России 3 6.04.2023, 16:25

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Подготовка ведется на ряде полигонов.

В Беларуси во время подготовки «региональной группировки войск» российских солдат обучают более 500 белорусских инструкторов. Об этом рассказал начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-майор Александр Бас, передает пресс-служба Минобороны.

Как заявил Александр Бас, подготовка ведется на ряде полигонов и участков местности, а в стране создана современная учебно-материальная база, тренажерные комплексы. «Сам процесс подготовки основан на опыте ведения боевых действий в ходе «специальной военной операции», мы адаптируем этот опыт и применяем для обучения личного состава, входящего в состав региональной группировки войск», – сказал Александр Бас.

Он также отметил, что с прошлого года в белорусских войсках активно анализируются формы и способы применения войск во время войны в Украине. С их учетом были изменены программы подготовки белорусских подразделений.

Так называемая региональная группировка войск была развернута в Беларуси осенью прошлого года.

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