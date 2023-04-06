В Беларуси выставили на продажу военный аэродром 6.04.2023, 16:32

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Когда-то он был одним из важнейших в стране.

На аукцион выставлен бывший военный аэродром в Быхове, где в советское время базировались стратегические бомбардировщики. Продажей объекта занимается «Белреализация», пишет «Зеркало».

Заброшенный аэродром сейчас принадлежит Быховскому консервно-овощесушильному заводу, который находится в состоянии банкротства и поэтому распродает имущество. Раньше он использовал территорию аэродрома для хранения сырья.

Как указано в материалах торгов, продаваемый объект — бетонная взлетно-посадочная полоса площадью 48,3 гектара.

Начальная стоимость аэродрома на аукционе определена в 15,6 млн рублей (более 5,3 млн долларов). При этом установлено условие: покупатель обязан не менее года использовать объект только для целей производства сельскохозяйственной продукции.

Торги назначены на 2 мая. Участникам нужно заранее передать свое ценовое предложение — оно будет окончательным. Также нужно описать, как планируется использовать объект. Победителем станет тот, кто предложит лучшие условия и большую цену. Если найдется всего один желающий, то ему продадут объект за начальную стоимость плюс 5%.

Это уже не первый раз, когда быховский аэродром выставляют на аукцион. Его пытались продать в 2021 году за 84 млн рублей, но покупателей за такую цену не нашлось.

Аэродром в Быхове существовал еще со времен Первой мировой войны, а во Вторую был базой для штурмовиков и истребителей. Впоследствии здесь разместили стратегические реактивные бомбардировщики Ту-16 и Ту-22, способные нести ядерное оружие. Из-за этого в эпоху Холодной войны именно быховский аэродром был для США целью № 1 на территории Беларуси в случае начала ядерной войны с СССР. Однако после распада Союза самолеты из Быхова перебазировали, и аэродром оказался заброшен.

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