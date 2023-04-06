Белорус без денег устроил себе на несколько недель роскошную жизнь 3 6.04.2023, 16:38

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Но что-то пошло не по плану.

В Гомеле огласили приговор жителю Могилева, который обвинялся в мошенничестве. Детали уголовного дела рассказало издание «Белка».

В начале мая обвиняемый с друзьями приехал в Гомель. Первым делом парень арендовал под Гомелем загородный дом. С хозяином жилья расплатился фальшивым чеком.

Затем мошенник вызывал такси на адреса гипермаркетов, после чего звонил водителям и просил их купить продукты по списку. Взамен, кроме возмещения стоимости покупок и оплаты доставки, обещал щедрые чаевые — в размере 30−60 руб. Отзывчивых таксистов нашлось немало — только официальными потерпевшими признаны 13 человек. Они привозили заказчику увесистые пакеты с чеками на суммы от 150 до 700 рублей, а тот, ссылаясь на отсутствие наличных, якобы переводил им деньги через электронный кошелек. В доказательство он показывал таксистам заранее сфабрикованные чеки, а особенно бдительным соглашался отправить даже фотографии своего паспорта.

За несколько шумных вечеринок арендное жилье прилично поизносилось, и хозяин стал требовать возмещение вреда. Кроме этого, мужчину смущало, что перечисленные за аренду деньги в размере 1900 рублей ему так и не пришли.

Недовольных обманутых становилось все больше, и молодой человек решил на несколько дней уехать домой в Могилев. Добирался туда он тоже на такси, предварительно закупив продукты на 1450 рублей. И снова их оплатил не он, а водитель.

Спустя пару дней молодой человек вернулся в Гомель — здесь он решил с размахом отметить свой день рождения. Однако этому плану не суждено было сбыться — парня задержали.

— Молодой человек признан виновным по статье «Мошенничество, совершенное повторно» и приговорен к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Только из установленного следствием он задолжал могилевскому приятелю — 5876 рублей и более 7 тысяч рублей посторонним. Обязанности по уплате долгов молодой человек, по сути, возложил на собственную мать: из его имущества мы арестовали только хоккейную клюшку, — рассказала прокурор, которая поддерживала гособвинение.

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