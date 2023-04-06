Мобилизованный обыватель как нарушитель закона Телеграм-канал «СерпомПо»

6.04.2023, 16:48

Госдума РФ отличилась очередной абсурдной идеей.

Госдума фонтанирует идеями, аж жуть! Внесли новый закон: отправлять на «СВО» не только тех, кто уже сидит, но и тех, кого еще не осудили. Эту категорию лиц предлагают освобождать от уголовного наказания за готовность принять участие в «СВО».

Видимо, среди тех, кто уже сидит, желающих сменить тюремную зону на боевую (а вербовкой занимается уже не ЧВК «Вагнер»,а Минобороны) все меньше. Очевидно, и за решетку доходят слухи о потерях, и заключенные предпочитают нары окопам. Депутаты придумали, где брать пополнение.

Историческая практика. «Ватный интернет-портал «Взгляд» выкатился сегодня с юбилейной статьей - 80 лет приказу Наркомата обороны о снятии поражения в правах и призыве в армию заключенных, отбывших основной срок. Всего на фронт за годы ВОВ отправились ок. 1 млн зэков, пишет СМИ. Многие, как Матросов, героически воевали.

Отлично. Но не означает ли нынешняя инициатива думцев, что фронт приравнивают к тюрьме, а мобилизованных обывателей к нарушителям закона?

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