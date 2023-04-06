Для чего нужен «режим полета» в телефоне: полезные функции, которыми мало кто пользуется 4 6.04.2023, 16:55

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Эта функция может пригодиться и в повседневной жизни.

Практически все современные телефоны и планшеты оснащены «режимом полета», который предназначен в первую очередь для перелетов. Когда этот режим активирован, мобильное устройство не принимает и не осуществляет вызовы, а также не выходит в интернет.

Не все знают, но даже если вы никуда не летаете, авиарежим все равно может пригодиться в повседневной жизни. О дополнительных «фишках» такого режима для самого смартфона и пойдет речь в сегодняшней статье «Униан».

Экономия заряда батареи

Если у вас слабый заряд батареи, и у вас нет возможности подзарядить телефон в ближайшее время, то функция режима полета может быть очень полезной. Она отключает все сетевые возможности вашего телефона, что уменьшает потребление заряда батареи и увеличивает его время работы.

Быстрое восстановление связи

При возникновении проблем с подключением к сотовой сети или Wi-Fi, обычно рекомендуется перезагрузить свой девайс, чтобы переподключиться. Однако это занимает время, а ждать не всегда хочется. В этом случае можно использовать режим полета: включить его на короткое время и затем выключить. Смартфон заново найдет все сети, как это произошло бы после обычной перезагрузки.

Ускорение зарядки смартфона

В режиме полета на смартфоне отключаются все беспроводные сигналы, включая Wi-Fi, Bluetooth, GPS и сотовую связь. Это позволяет снизить энергопотребление устройства, тем самым ускорив время зарядки. По подсчетам, использование авиарежима может сократить время зарядки на 20-30 минут.

Чтобы никто не беспокоил

Довольно радикальный, но эффективный способ оградить себя от внешнего мира и надоедливых уведомлений на некоторое время.

Как включить и отключить режим полета на телефоне

Включение и отключение режима полета на телефоне зависит от модели и операционной системы, но в общем случае, для большинства устройств это можно сделать следующим образом:

Откройте «Настройки» на вашем телефоне.

Найдите раздел «Сеть и Интернет» или «Беспроводные сети».

Нажмите на опцию «Режим полета» или «Авиарежим».

Включите или отключите режим полета, переместив соответствующий переключатель в нужное положение.

Если у вас iPhone, то вы можете включить и отключить режим полета следующим образом:

Откройте «Управление центром уведомлений», проведя пальцем вниз от верхней части экрана.

Нажмите на иконку самолета, чтобы включить режим полета.

Чтобы отключить режим полета, нажмите на иконку самолета еще раз.

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