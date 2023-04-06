закрыть
6 апреля 2023, четверг, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске грунтом засыпало рабочего

7
  • 6.04.2023, 17:21
  • 5,746
В Минске грунтом засыпало рабочего

Ему был 51 год.

ЧП произошло сегодня на улице Шаранговича в Минске, там проводились земляные работы. Обвалился грунт, земля засыпала рабочего, сообщает Следственный комитет.

«Один из рабочих, 51-летний мужчина, по личной инициативе, в нарушение правил безопасности, спустился в выкопанную экскаватором траншею», — пишет СК.

Грунт обвалился — и человек оказался под землей, на глубине около четырех метров. Мужчина скончался.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вето-переворот
Вето-переворот Аббас Галлямов
Перед грозой
Перед грозой Алесь Чайчиц
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым
Как ВСУ могут прорвать коридор в Крым Юлия Латынина
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ
Что может стоять за остановкой Мозырского НПЗ Артем Черников