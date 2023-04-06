В Минске грунтом засыпало рабочего

В Минске грунтом засыпало рабочего7
- 6.04.2023, 17:21
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Ему был 51 год.
ЧП произошло сегодня на улице Шаранговича в Минске, там проводились земляные работы. Обвалился грунт, земля засыпала рабочего, сообщает Следственный комитет.
«Один из рабочих, 51-летний мужчина, по личной инициативе, в нарушение правил безопасности, спустился в выкопанную экскаватором траншею», — пишет СК.
Грунт обвалился — и человек оказался под землей, на глубине около четырех метров. Мужчина скончался.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.