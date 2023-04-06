«Понимаешь, что у тебя есть миссия, хочется, чтобы это было интересно» 6.04.2023, 17:45

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Как белоруска ведет образовательный тикток от имени бобра.

Дарья Роскач — художница, поэтесса, преподаватель языковых курсов для детей и взрослых. А недавно девушка запустила еще и тикток histarycny_babior, на котором в образе бобра рассказывает историю Бобруйска. Уже сегодня на ее канале можно узнать о происхождении названия города, дате основания, лего-доме для купчихи, что объединяет бобра с хомяком и о других интересных фактах. Интервью с ней записало издание 1387.by.

— Даша, как появилась идея делать исторический тикток для детей и подростков?

— Я учительница, поэтому иногда ищу детский контент по-белорусски в интернете и вижу, что его стало появляться больше. Но практически весь исторический контент рассчитан на взрослых. Он подается научно, серьезно, и не цепляет маленьких зрителей. Но иногда и взрослым хочется отдохнуть, и посмотреть что-то образовательное в легком формате.

То же касается контента о Бобруйске — он нацелен в первую очередь на взрослых. Недостаток материалов сложился в идею самой делать тикток. Начала думать над форматом, как все падать интереснее для моей целевой аудитории.

Тикток — популярная платформа, возможно, мой канал сработает как маленький старт, из которого можно будет сделать что-то более масштабное. Единственный минус — не совсем понятно, как выйти именно на своего зрителя. Ведь ты выходишь на аудиторию белорусов, но встает вопрос, того ли они возраста, который мне в первую очередь хотелось бы охватить. Думаю, со временем придумаю, как это решить.

— Есть ли уже отзывы на канал, положительные или критические?

— Отрицательных пока не было, как и хейтерских. Самый «страшный» коммент был про «курвобобра» — но это же известный мем, даже не считаю его негативным.

Позитивные — да, были, даже знакомые высказывали мнения. Также и в школе, в которой я преподаю белорусский язык деткам, оказалось, что один из сотрудников смотрит мой тикток, сказал, что интересно. Знаю, что некоторые бобруйчане специально регистрировались в тиктоке, чтобы следить за выпусками исторического бобра. Это приятно.

— Как придумала персонажа?

— Был мозгоштурм с моей коллегой, и мы подумали, что можно даже что-то кринжовое делать. Это же детский тикток, быть просто Дашей, рассказывающей об истории Бобруйска, — неинтересно. Значит, надо придумать персонажа. Перебрала много вариантов, а после вспомнила, что многие источники подают происхождение названия города от животного. Ну и вообще мало кто будет спорить с тем, что бобр — символ города.

Тогда начала думать о костюме, и сперва планировала приобрести его, вроде карнавального, чтобы не было видно, что я человек. Пошла в секонд, поискать что-то похожее. И там сразу собрала весь образ: нашла коричневый берет, жилетку — отсылочку к Бобру Самуиловичу, который стоит на Социалке. Решила, что буду делать грим, к счастью, коричневых теней у меня хватает.

— Теперь каждый раз, как ты записываешься, нужно делать грим. Много времени на него уходит?

— Минут с 15-20, чтобы он примерно был похож на образ, который нарисовала в первый раз. Пока у меня были два съемочных дня, я стараюсь сразу снимать по два-три выпуска. Если присмотреться, макияж немного будет отличаться, ведь повторить один в один не получается. Но близко.

Еще я слишком поздно заметила, что в последних видео не сумела сохранить «суровый» голос, который был в первых, планирую над этим еще поработать. Чтобы персонаж был более или менее одинаков.

— На первый взгляд может покажется, что делать тикток очень просто. Набросала текст, сняла, порезала и — готово. Сколько времени уходит на один ролик на самом деле?

— Это вообще не просто. Мне помогают со сценариями и это немного экономит мое время. Но все равно подготовка к записи и сама запись занимает его много, так как не всегда получается отсняться с одного дубля. Минутный ролик до монтажа примерно пять минут, после я отрезаю все лишнее. Сам монтаж одного ролика занимает до часа, но у меня уже набита рука, потому что часто монтирую. И я не просто нарезаю, а еще добавляю какие-то фотографии, надписи. Например, в выпуске про лего-дом я нарисовала гифку с купчихой Кацнельсон, так как ее фото нигде нет. Видео и аудио я пишу на разные носители, поэтому надо после них сводить воедино. В общей сложности на каждый ролик до двух часов уходит.

— С историческим тиктоком, на первый взгляд, все просто: снимай себе про какие-то интересные факты, про прошлое Бобруйска… Но — не все так просто, когда создаешь контент для детей и подростков. Сами темы роликов должны цеплять! Нужны сюжеты, которые легко пересказать друзьям или родителям в нескольких предложениях. А еще у них должна быть логика, чтобы за тиктоком было интересно следить, как за сериалом. Поэтому я и решила начать с ошибочных представлений. Что дата 1387 — год строительства, а название города происходит от животного. Юмор в видео также приветствуется.

— С какими чувствами публиковала первый ролик, волновалась?

— Были переживания, что никто не посмотрит, подумают, что это какая-то чушь. Не то чтобы я боялась негативных комментариев, но мне не хотелось видеть хейт и желчь. На удивление, у первых роликов было даже больше просмотров, чем у последних, до сих пор туда комментарии пишут. Но я не понимаю, как работает тикток, и не могу для себя это объяснить.

Когда ведешь свой личный канал, не чувствуется такой ответственности. А тут ты понимаешь, что у тебя есть миссия, хочется, чтобы это было не напрасно, чтобы было интересно. Ведь тема очень узкая. Даже если бы это был бобр, рассказывающий об общебелорусской истории — это было бы гораздо проще, был бы больший охват.

Планирую со временем расширить тематику до общебелорусской — посмотрим, как пойдет. Это, например, могут быть другие города или личности, как-то связанные с Бобруйском.

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