Дивная картина4
- Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
- 6.04.2023, 17:51
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Трампа и Ассанжа избрали депутатами Госдумы.
Из глубин думского царства нижнего спикера Вячеслава Володина всплыл новый поразительный, неизвестный науке экземпляр – депутат от КПРФ Сергей Обухов.
Человек скрепный – под санкциями ЕС, Великобритании, США и других стран. Оказывается, безвестные думские мудрецы предлагают обменять журналиста WSJ Эвана Гершковича на экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом поведал журналистам как раз Сергей Обухов. Но он не согласен и предлагает свой вариант обмена – на Джулиана Ассанжа.
А вот представьте, что обменяли на Трампа и Ассанжа и сделали ещё один ход - обоих избрали депутатами Госдумы. Трамп заседает вместе с Луговым в ЛДПР, а Ассанж совместно с Зюгановым в КПРФ. Дивная картина!
Трамп будет давать интервью Соловьёву, говорить, что всё время, пока был президентом США, мечтал заседать в Госдуме. В это же время Ассанж вместе с Обуховым будут у Скабеевой разоблачать американский империализм, показывая секретные материалы.
Телеграм-канал «Рывок и прорыв»