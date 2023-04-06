МВФ: Мировую экономику ждет самый медленный рост с 1990 года 6.04.2023, 18:02

Из-за войны и инфляции.

Мировая экономика в ближайшие пять лет будет расти, в среднем, всего на 3% в год, прогнозирует МВФ. Это самые низкие темпы роста для такого периода с 1990 г. Ситуация заметно ухудшится по сравнению с последними 20 годами, когда мировой ВВП прибавлял, в среднем, 3,8% в год, несмотря на глобальный кризис 2008-2009 гг., замедление темпов роста в последующем десятилетии и резкий спад в 2020 г. из-за пандемии коронавируса, передает The Moscow Times.

Война, которую Россия развязала в Украине, ухудшила и без того напряженные отношения между двумя крупнейшими экономиками – США и Китаем, усугубила инфляционный кризис и спровоцировала голод в наименее развитых странах, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева накануне полугодового саммита МВФ и Всемирного банка:

Учитывая рост геополитической напряженности и все еще высокую инфляцию, устойчивое восстановление [экономики] остается труднодостижимым. Это подрывает перспективы всех, особенно наиболее уязвимых людей и стран.

«Это великое бедствие», сказала Георгиева про войну в Украине, не только ведет к убийству невинных, но и «может уничтожить мирные дивиденды, которыми мы наслаждались в последние три десятилетия». Мирными дивидендами экономисты называют приведшие к быстрому росту мирового благосостояния выгоды, которые экономика получила после окончания холодной войны в результате снижения международной напряженности, сокращения расходов на военные цели и перенаправления их на продуктивные инвестиции, глобализации и развития международной торговли.

Сейчас многие страны, наоборот, увеличивают военные расходы. В России, например, треть бюджетных расходов засекречена (то есть можно предполагать, что они идут на военные нужды и силовиков). С начала года по 21 марта секретные ассигнования подскочили почти на 130% по сравнению с тем же периодом 2022 г. и впервые стали крупнейшей статьей расходов. Они составили 2,4 трлн руб. – против, например, расходов на поддержку национальной экономики в размере 567 млрд руб., на здравоохранение и образование — по 250 млрд руб.

Замедление процессов глобализации, перенос производств в дружеские юрисдикции, увеличение инвестиций в страны, являющиеся геополитическими союзниками, а не в те, что предлагают более выгодные условия, грозят падением темпов экономического роста, поддержанием высокой инфляции и финансовой нестабильностью, предупредил накануне МВФ.

В текущем году рост мировой экономики составит менее 3%, заявила Георгиева. В январе фонд дал оценку 2,9%.

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