Житель Солигорска за «пьяную езду» на велосипеде получил протокол, будто ехал на авто 2 6.04.2023, 18:06

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Иллюстративное фото

Почему так сурово?

В Солигорском районе инспекторы ГАИ оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения на 50-летнего мужчину, который ехал на велосипеде с мотором.

Патрульные остановили мужчину на проселочной дороге. Освидетельствование велосипедиста показало 0,8 промилле.

«Так как велосипед приводился в движение двигателем внутреннего сгорания, он (нарушитель — Прим. ред.) будет привлечен к ответственности по части второй статьи 18.15 КоАП Республики Беларусь. Санкция предусматривает штраф в размере 200 базовых величин (7400 рублей) и лишение права управления транспортными средствами на пять лет. При этом, отсутствие двигателя у велосипеда вовсе не означает, что на нем можно смело отправляться в „пьяный путь“, просто отвечать придется по более „мягкой“ статье», — объяснили в ГАИ.

В ведомстве напомнили, что с начала года в Минской области в ДТП погибли два велосипедиста, одна из погибших — жительница Солигорского района.

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