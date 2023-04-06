Житель Солигорска за «пьяную езду» на велосипеде получил протокол, будто ехал на авто

Житель Солигорска за «пьяную езду» на велосипеде получил протокол, будто ехал на авто2
- 6.04.2023, 18:06
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Почему так сурово?
В Солигорском районе инспекторы ГАИ оформили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения на 50-летнего мужчину, который ехал на велосипеде с мотором.
Патрульные остановили мужчину на проселочной дороге. Освидетельствование велосипедиста показало 0,8 промилле.
«Так как велосипед приводился в движение двигателем внутреннего сгорания, он (нарушитель — Прим. ред.) будет привлечен к ответственности по части второй статьи 18.15 КоАП Республики Беларусь. Санкция предусматривает штраф в размере 200 базовых величин (7400 рублей) и лишение права управления транспортными средствами на пять лет. При этом, отсутствие двигателя у велосипеда вовсе не означает, что на нем можно смело отправляться в „пьяный путь“, просто отвечать придется по более „мягкой“ статье», — объяснили в ГАИ.
В ведомстве напомнили, что с начала года в Минской области в ДТП погибли два велосипедиста, одна из погибших — жительница Солигорского района.