Уимблдон выдвинул теннисистам из Беларуси условия к участию 8 6.04.2023, 18:09

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Инсайдер раскрыл детали.

Перечень треований для выступления на Уимблдонском турнире этого года белорусским и российским теннисистам разослал Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета.

Об этом заявил журналист Sports Illustrated Йон Вертхейм.

Представители РФ и Беларуси вернутся на травяной мэйджор после отстранения в прошлом году. В 2022 году теннисистов обеих стран не допустили к соревнованиям из-за агрессии против Украины.

Организаторы Уимблдона-2023 и других британских турниров пообещали соблюдать «правильный курс». В частности, белорусские и российские теннисисты будут обязаны сохранять нейтралитет. Требования к ним турнир «Большого шлема» будет выдвигать на основе печально известных рекомендаций МОК.

Итак, чтобы получить приглашение на Уимблдонский турнир теннисисты из России и Беларуси должны будут выступать под нейтральным флагом. Также им запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину. Еще одно требование – финансовое. Теннисисты не должны получать выплаты от правительств, в том числе и спонсорские.

Ранее организаторы Уимблдона решили снять дисквалификацию с игроков, представляющих Россию и Беларусь. Они смогут сыграть на турнире «Большого шлема» в нейтральном статусе. В прошлом году мэйджор выплатил солидный штраф за бан для россиян и белорусов.

In the ⁦@Wimbledon⁩ letter to players from Russia/Belarus note clause about neutrality and no accepting state sponsorship $ during the event pic.twitter.com/BzZ5jYEliG — Jon Wertheim (@jon_wertheim) April 6, 2023

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