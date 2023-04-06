Режим Лукашенко передумал размещать ядерное оружие на границе с Польшей 6 6.04.2023, 18:11

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Лукашисты испугались НАТО?

В Беларуси передумали размещать ядерное оружие на границе с Польшей. Поскольку с времен СССР в стране сохранилось более 40 точек для ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, сообщает БелТА.

«Беларусь вся находится возле западных границ. Это западный форпост «союзного государства». Не обязательно размещать их у границ Польши, Литвы и Латвии. Можно разместить где угодно. Расстояние и протяженность Беларуси - 600 км. Она позволяет разместить где угодно», - заявил он.

Вольфович добавил, что в Беларуси очень много мест для размещения ядерного оружия.

«На территории Беларуси, когда был Белорусский военный округ (во времена СССР, - ред.), было более 43 точек размещения ядерного оружия. Они все сохранились», - добавил он.

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