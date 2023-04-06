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Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня

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  • 6.04.2023, 19:03
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Данилов: Количество ракет в России снизилось до максимально критического уровня
Алексей Данилов

Украина отслеживает количество находящихся на территории России ракет.

Их количество упало до максимально критического уровня.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «Укринформу».

«Мы отслеживаем количество ракет, которые есть на территории Российской Федерации. Оно действительно снизилось до максимально критического уровня. Но это не значит, что угрозы нет. Любое попадание ракеты, в результате которого погибли наши граждане, разрушена инфраструктура, - это трагедия», - рассказал Данилов.

В то же время секретарь СНБО добавил, что страна-оккупант пока не имеет возможности нарастить ракетные ресурсы до того уровня, которого бы она хотела.

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