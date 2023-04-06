В детском саду Минска на работе умерла воспитательница 10 6.04.2023, 19:11

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Иллюстративное фото

Ей было 44 года.

В детском саду № 211 Минска случилась трагедия. Во время смены умерла воспитательница. На странице женщины во «ВКонтакте» появилась запись: «Меня больше нет на земле, но я всегда в сердцах тех, кто меня помнит и любит». Блог «Люди» узнал подробности.

По словам читательницы, трагедия произошла во вторник, 4 апреля.

— Насколько мне известно, она умерла во время своей рабочей смены. Говорили, упала в моечной. Возможно, тромб… — рассказала читательница, которая также работает в одном из детских садов Минска. — Кто ее нашел и звал на помощь, я не знаю. Это было во второй половине дня. Может быть, как раз стали приходить родители и они позвали. Но это лишь предположения.

Одна из мам, ребенок которой тоже ходит в сад № 211, сообщила, что во вторник, примерно в 16−17 часов видела в окно, как у сада стояли две скорые и милиция.

В самом саду говорить об этой ситуации с журналистом блога «Люди» отказались.

О воспитательнице известно немного. Женщине было 44 года. Судя по ее странице в социальных сетях, в конце марта она получила диплом Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ и была этому очень рада.

В среду, 5 апреля, на ее странице появился пост одной из родительниц. В нем женщина написала, что воспитательница была светлым и добрым человеком, бесконечно преданной своему делу:

— Она целиком посвятила себя детям, щедро делилась своими знаниями и душевным теплом. Она стала второй мамой для наших деток. Мы никогда ее не забудем. Мы сохраним в памяти и сердце лучшие моменты, проведенные с ней. А она в ангельском обличии будет наблюдать за нами свысока. Мы навсегда сохраним о ней светлую память.

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