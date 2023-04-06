В России изъяли крупнейшую партию кокаина 17 6.04.2023, 19:19

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Кокаин прибыл в Санкт-Петербург вместе с грузом бананов из Латинской Америки.

Правоохранительные органы задержали двух жителей Санкт-Петербурга, пытавшихся перевезти 225 кг кокаина, которые прибыли в Россию вместе с грузом бананов из Латинской Америки.

Двое мужчин 46 и 49 лет оборудовали в грузовом автомобиле для перевозки фруктов тайник с десятками брикетов кокаина, брендированных эмблемой «Ролс Ройса», однако были задержаны сыщиками ГУНК МВД России в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Согласно предварительной оценке, стоимость изъятой партии кокаина составляет 800 млн руб., заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. Задержание произошло в конце марта.

До того как прибыть в Ленобласть, корабль, доставивший груз с кокаином, заходил в панамские и европейский порты, включая Амстердам, пишут «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Российские продавцы наркотиков в последний год ведут дела напрямую с производителями из стран Латинской Америки, говорит эксперт по международному наркотрафику, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. «Задержание такого крупного веса — лишнее тому подтверждение. Картели пытаются напрямую работать с российским криминалитетом без посредников из Европы, как это было раньше. Падает цена на продукт, растут объемы», — пояснил эксперт.

Согласно докладу Управления ООН по наркотикам и преступности за 2022 год, производство кокаина начало расти во время пандемии коронавируса и увеличилось в 2020 году на 11%, почти до 2 тыс. тонн. В 2021 году 90% кокаина было изъято в контейнерах при их перевозке морем.

В конце марта этого года норвежские полицейские в порту Осло арестовали более 800 кг кокаина. Груз также находился в ящиках с бананами и предназначался для третьих стран.

В Россию кокаин приходит морем в основном через порт Санкт-Петербурга. Также часть кокаина доставлялась по суше — через страны Восточной Европы: Латвию, Эстонию, Польшу и Украину. Однако из-за войны эти пути больше недоступны для наркоторговцев.

В феврале 2018 года на территории школы при российском посольстве в Аргентине правоохранительные органы обнаружили 389 кг кокаина, расфасованного в 360 пакетов. Обвиняемыми по делу проходили экс-сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк, который курировал охрану посольства, и механик Александр Чикало. Обвинение называло их участниками «транснациональной организации», которая пыталась перебрасывать кокаин между Германией, Нидерландами и Россией.

В Германии по этому делу задержали еще одного фигуранта — Андрея Ковальчука, который якобы предлагал Чикало участвовать в отправке неких чемоданов в Россию. Следственный департамент МВД РФ возбудил дело против Ковальчука, который, по данным следствия, с помощью российских сообщников планировал распродать партию кокаина в Европе. Также по делу о контрабанде наркотика проходили бывший завхоз посольства Али Абянов и предприниматели Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов, которые пришли за грузом на склад МИДа в Москве.

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