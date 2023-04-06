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«Белтехосмотр» будет предупреждать об окончании допуска к участию в дорожном движении

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  • 6.04.2023, 19:25
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«Белтехосмотр» будет предупреждать об окончании допуска к участию в дорожном движении

Только для этого нужно завести личный кабинет на сайте этого предприятия.

«Белтехосмотр» готов предупреждать белорусов с помощью смс или электронной почты о скором окончании разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Но для этого придется зарегистрироваться в личном кабинете на сайте УП «Белтехосмотр». Об этом сообщает предприятие на своем сайте.

После того, как вы укажете марку и модель автомобиля, а также его регистрационный знак и номер свидетельства о регистрации, вы сможете видеть в режиме реального времени, сколько еще будет действовать «дазвол». А за месяц до его окончания «Белтехосмотр» напомнит, что пора снова заглянуть на станцию.

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