В России назначили главного по войне в Украине священника 13 6.04.2023, 19:41

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Протоиерей Димитрий Василенков

Указ о назначении подписал патриарх Кирилл.

В четверг, 6 апреля, патриарх Кирилл назначил главного по войне в Украине священника.

Об этом сообщает РПЦ.

«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова, клирика Санкт-Петербургской епархии исполняющим обязанности заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами и главным военным священником духовенства», - говорится в сообщении.

Речь идет о том, что он будет заниматься военными РФ и сотрудниками других силовых структур на временно оккупированных территориях Украины.

Протоиерей Димитрий Василенков

Штатный военный священник, глава отдела Санкт-Петербургской епархии по взаимодействию с казачеством.

Отец Дмитрий родился в семье военнослужащих и до того, как стать священнослужителем, учился в Высшем военно-политическом училище им. Андропова. Дмитрий пошел в церковь и сначала работал там сторожем, был пономарем, затем поступил в семинарию. Протоиерей Димитрий рукоположен в священники в 2004-м году. В 2006 году окончил Санкт-Петербургскую духовную семинарию.

Он неоднократно посещал оккупированные территории Украины, начиная с 2014 года.

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