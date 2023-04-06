В Минске резко выросло количество сделок по продаже недвижимости по доверенности 6.04.2023, 19:47

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Белорусы рассказали, почему продают жилье.

В Минске резко выросло количество сделок по продаже недвижимости по доверенности. Часто к этому прибегают те, кто уехал из страны. «Зеркало» поговорило с белорусами, которые таким способом реализовали жилье.

«В Минск возвращаться не собираемся»

По данным агентства недвижимости «Твоя столица», около 30% сделок по продаже квартир оформляются по доверенности. В 2019 году их было всего 3−5%, в 2021—2022 годах их число выросло до 10−15%.

Маргарита (все имена собеседников изменены) переехала с мужем в Польшу два года назад. В новой стране приходилось снимать жилье в то время, как на родине у нее оставалась квартира. Со временем пара решила обзавестись своей жилплощадью в Варшаве или пригороде. Для этого предстояло продать квартиру в Минске.

Заниматься продажей квартиры самостоятельно на расстоянии Маргарита не могла, приехать для этого в Беларусь — тоже. Поэтому оформила доверенность на родственника и наняла агента по недвижимости.

— Я не планирую совсем рвать с Беларусью. После решения вопроса с жильем в Польше хочу накопить и купить небольшую квартиру в областном центре, откуда родом, где наши родные, чтобы не стеснять их по приезде в гости. А вот в Минск возвращаться не собираемся. Если до войны еще были такие мысли, то после ее начала очень похоже, что все идет к железному занавесу. В такой ситуации лучше быть с западной его стороны.

Игнат тоже живет в Польше, куда переехал в 2021 году. Тогда мужчина даже не думал, что больше не будет жить в Беларуси. Но в какой-то момент понял, что больше не вернется даже в том случае, если ситуация в стране изменится.

— Из соображений личной безопасности не могу ездить в Беларусь, поэтому в квартире бывать самому не получается. Сдавать невыгодно, потому что цены на аренду в Минске сейчас невысокие. К тому же из нее придется вычесть затраты на текущий ремонт и комиссию агента (поскольку доверить работу с квартирантами некому), — рассказывает Игнат. — Получается, либо квартира будет стоять мертвым грузом ради каких-то потенциальных редких приездов в гипотетическом светлом будущем, либо я ее продам.

«Подняли всю подноготную»

В прошлом году Жанна продала квартиру отца по доверенности. Сам владелец жилья в то время работал за границей. Домой он обычно возвращался всего на несколько месяцев в год.

Больших трудностей, по ее словам, это не создало. Отличие было в том, что все инстанции уделяли больше времени и внимания доверенности, и вначале агентство недвижимости внимательно ознакомилось со всеми документами владельца квартиры и его дочки.

— Такое ощущение, что шла негласная проверка наших документов первые недели три, как обратились, а агентства у нас все время запрашивали разные справки, задавали вопросы. А потом они как будто выдохнули, успокоились. Видимо, мы проверку прошли, и начали спокойно вести дело.

К моменту, когда на жилье нашелся покупатель, рассказывает Жанна, у нее было ощущение, что ее просветили под рентгеном.

— Знаю, что подняли всю подноготную, задавали вопросы, уточняли детали, мотивацию продажи. Даже помогли выяснить, где и когда скончался наш родственник, который когда-то давно был прописан в квартире.

С 2021 года не живет в Беларуси и Инна. Именно тогда она уехала учиться за границу после того, как «поняла, что перспектив нет».

— В прошлом году у меня умер отец, от него осталась комната в квартире. Ее и вынуждена продавать, потому что содержание выходит дорогим. За комнату в квартире насчитывают больше 100 рублей в месяц коммуналки, — рассказывает девушка. — Прописать кого-то нет возможности, потому что из родственников никого почти не осталось. А остальные владельцы квартиры не согласны, чтобы сдавала. Вот и получается, что и недвижимость есть, и в то же время распорядиться и сдать я не могу, чтобы хоть коммуналку закрыть.

Для продажи комнаты Инне пришлось оформить генеральную доверенность, потому что приехать в страну на время совершения сделки у нее по получится.

— У меня почти никого не осталось. С друзьями держу связь по интернету и, когда приезжаю в Беларусь, видимся. С мамой так же. Дом там, где сердце. Когда я была маленькой, мое сердце было в Беларуси. Став старше, я поняла, не мое. И не потому что это что-то связанное с властями, режимом или еще какими то предрассудками. Нет, просто повзрослев и уехав, я поняла, что в Беларуси даже люди другие. Поэтому мое сердце со мной и пока не выбрало новый дом. Хотя детская любовь к любимым местам и самой Беларуси в моем сердце еще теплится.

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