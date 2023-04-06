В Беларуси задержали финдиректора завода «Луч» 2 6.04.2023, 20:01

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Алексей Солоненко

За «деструктивную деятельность».

Задержанный силовиками за «деструктивную деятельность» минчанин — финансовый директор Минского часового завода Алексей Солоненко. Об этом сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на «Киберпартизан».

Алексею 37 лет. Он родом из Молодечно. Как сообщается на его странице в Facebook, в 2020 году мужчина перешел на должность финансового директора Минского часового завода, который выпускает часы под брендом «Луч».

Как удалось выяснить «Зеркалу», до перехода на Минский часовой завод Солоненко работал на той же должности в ООО «Юникорн Хилл». Ранее он работал в ООО «Трайпл». Начинал с позиции финансового менеджера инвестпроектов, затем стал начальником управления развития проектов. Свою карьеру Солоненко начинал с должности кредитного аналитика в БТА-Банке.

Напомним, 6 апреля пресс-служба МВД сообщила о том, что за «деструктивную деятельность» был задержан заместитель директора столичного завода.

«Мужчина разместил на своей странице информацию экстремистского характера, а также сведения о том, что перечислял деньги в организацию, признанную экстремистской», — заявили в МВД.

Как уточнил заместитель начальника отдела УОПП ГУВД Минска Александр Байдун, задержанный также неоднократно принимал участие в акциях протеста. По месту работы и жительства минчанина проведены осмотры и изъята оргтехника.

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