В Гомеле заметили красивую сову 6.04.2023, 20:38

Она сидит в окружении врагов, но спасать ее не советуют.

В Гомеле коммунальщики заметили неясыть, которая с ночи сидит на дереве и не обращает внимания на агрессивных ворон, сообщает «Белка».

Работники местного РЭУ заметили необычную сову на дереве в одном из дворов на проспекте Октября в Гомеле. Говорят, даже не обратили бы на птицу внимания, если бы не разгалдевшиеся вокруг нее агрессивные вороны. Сама же сова сидит на ветке с ночи и сохраняет полную невозмутимость.

Коммунальщики обеспокоились судьбой птицы, но орнитолог Зинаида Горошко рассказала, что помощь людей ей не требуется.

— Если у совы нет видимых повреждений и она сидит высоко на ветке, то помощь ей не нужна, то есть трогать ее не стоит. Ни ловить, ни сгонять, ни тем более кормить — ничего этого делать не нужно, — предупреждает специалист.

По словам орнитолога, «травля» со стороны ворон — вполне обычное явление, но птицы способны разобраться между собой сами:

— Сова обычно не обращает внимания на галдеж ворон. Но если они начнут щипаться и клеваться, то она просто сорвется с места и улетит.

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