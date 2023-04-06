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Генерал США: Целью контрнаступления будет освобождение Крыма

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  • 6.04.2023, 20:47
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Генерал США: Целью контрнаступления будет освобождение Крыма
Бен Ходжес

Бен Ходжес допустил «разрушительный эффект» контрнаступления ВСУ для сил РФ.

Аннексированный Россией Крым является «решающей территорией» для контрнаступления украинских войск, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в беседе с DW в среду, 5 апреля. «Если освободить Крым — это изменит все», - подчеркнул Ходжес. По его мнению, предстоящая операция украинских сил будет нацелена на освобождение полуострова и — позднее — Донбасса.

Даже если «в радиусе 200 километров от Бахмута», за который идут ожесточенные бои, «убьют каждого российского солдата», стратегически это ничего не изменит, считает экс-командующий войсками США в Европе. В то же время «Генштаб (Вооруженных сил Украины. - Ред.) увидел, что они сумели остановить российские силы в Бахмуте, обескровить их и заставить использовать много ресурсов без необходимости для Украины направлять в Бахмут свои бронетанковые силы», отметил генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес допустил «разрушительный эффект» контрнаступления ВСУ для сил РФ

Сейчас Генштаб ВСУ готовится к контрнаступлению и всячески защищает информацию о предстоящей операции. Успешность контрнаступления потенциально «может оказать разрушительный эффект» на подразделения армии РФ, добавил Ходжес.

«Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль», - подчеркнул он.

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