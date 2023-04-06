Генерал США: Целью контрнаступления будет освобождение Крыма 1 6.04.2023, 20:47

3,690

Бен Ходжес

Бен Ходжес допустил «разрушительный эффект» контрнаступления ВСУ для сил РФ.

Аннексированный Россией Крым является «решающей территорией» для контрнаступления украинских войск, заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в беседе с DW в среду, 5 апреля. «Если освободить Крым — это изменит все», - подчеркнул Ходжес. По его мнению, предстоящая операция украинских сил будет нацелена на освобождение полуострова и — позднее — Донбасса.

Даже если «в радиусе 200 километров от Бахмута», за который идут ожесточенные бои, «убьют каждого российского солдата», стратегически это ничего не изменит, считает экс-командующий войсками США в Европе. В то же время «Генштаб (Вооруженных сил Украины. - Ред.) увидел, что они сумели остановить российские силы в Бахмуте, обескровить их и заставить использовать много ресурсов без необходимости для Украины направлять в Бахмут свои бронетанковые силы», отметил генерал-лейтенант в отставке.

Ходжес допустил «разрушительный эффект» контрнаступления ВСУ для сил РФ

Сейчас Генштаб ВСУ готовится к контрнаступлению и всячески защищает информацию о предстоящей операции. Успешность контрнаступления потенциально «может оказать разрушительный эффект» на подразделения армии РФ, добавил Ходжес.

«Если эта атака начнет набирать обороты и пробьет оборону России на десятки километров, я думаю, что это окажет психологический эффект на другие российские силы, а также на Кремль», - подчеркнул он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».