Умер белорусский художник Леонид Дударенко 1 6.04.2023, 21:00

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Леонид Дударенко

Ему было 92 года.

В возрасте 92 лет ушел из жизни известный белорусский живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси Леонид Дударенко. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе Министерства культуры.

«Творчество мастера получило большое общественное признание в Беларуси и далеко за ее пределами. Творческая деятельность Леонида Александровича внесла значительный вклад в изобразительное искусство Беларуси. Его работы отличались подвижничеством и большой духовностью», — сообщили в Минкульте.

Леонид Дударенко родился 25 октября 1930 года в Молодечно. В 1956 году окончил Минское художественное училище, в 1963 году — Белорусский государственный театрально-художественный институт.

Художник являлся лауреатом спецпремии деятелям культуры и искусства, награжден медалью Франциска Скорины, орденом Кирилла Туровского 1-й степени Белорусской православной церкви.

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