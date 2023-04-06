Россияне в марте установили рекорд обращений о сдаче в украинский плен 1 6.04.2023, 21:28

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Иллюстративное фото

Россияне сдаются в плен вместе с техникой.

В марте было зафиксировано рекордное число обращений оккупантов в проект Хочу жить по поводу добровольной сдачи в плен. Причина такого всплеска — предстоящее контрнаступление ВСУ.

Об этом сообщил представитель государственного проекта Хочу жить Виталий Матвиенко в эфире телемарафона, передает «Новое время».

«В марте мы зафиксировали по сути рекорд — более 3000 обращений, что вдвое больше, чем в 2022 году. В октябре и декабре 2022 года мы в среднем фиксировали 1400−1500 обращений ежемесячно. В январе-марте количество выросло до 2500», — сказал Матвиенко.

Он отметил, что военные РФ сдаются в плен по всей линии фронта как по одному, так и группами.

По его словам, россияне сдаются в плен вместе с техникой, и некоторые образцы «интересной» российской тяжелой бронетехники уже работают против армии РФ на фронте.

Он отметил, что всплеск заинтересованности проектом связан с угрозой украинского контрнаступления.

«Он связан с ожидаемым контрнаступлением Вооруженных Сил Украины, а также с увеличением потерь на фронте российских войск и ухудшением морально-психологического состояния непосредственно в самой армии РФ», — отметил Матвиенко.

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