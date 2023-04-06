Во Франции новые протесты против пенсионной реформы 6.04.2023, 21:31

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В Париже подожгли любимый ресторан Макрона.

Во Франции митингующие против повышения пенсионного возраста в четверг снова вышли на улицы по всей стране.

Об этом пишет Le Fiagro.

Сегодня 11-й день протестов во Франции о пенсионной реформе, которую продвигают правительство и президент Эммануэль Макрон.

Профсоюзы объявили, что в Париже вышли на улицы 400 000 демонстрантов, тогда как на прошлой неделе было 450 000. Цифры городских властей и полиции должны быть обнародованы в конце дня.

Радикальные группы среди митингующих забросали бутылками с зажигательной смесью брассери La Rotonde, один из любимых ресторанов Макрона.

Полиция Парижа сообщила о столкновениях и 20 задержанных протестующих.

Во время демонстрации участники акции разгромили отделение банка Crédit Agricole. Полиция вмешалась, чтобы потушить первые возгорания.

Митингующие также ворвались в офисное здание, в котором расположено, в частности, представительство американской инвестиционной компании BlackRock. Десятки митингующих зажгли внутри файеры и свистели.

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