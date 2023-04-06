ВСУ: Из Беларуси хотят отправить на фронт 4000 россиян 6.04.2023, 22:05

Столько же было убито в Украине за неделю.

За неделю россияне потеряли на Авдеевском и Бахмутском направлениях около 4000 оккупантов, и теперь РФ планирует отправить на Донбасс такое же количество военных РФ, которые сейчас находятся в Беларуси. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

«Стало известно, что в Беларуси на сегодняшний день формируют эшелоны – пытаются отправить людей, которых учили на полигонах в общей сложности около 4000 человек. Хочу напомнить, что за прошлую неделю было уничтожено как раз 4000 военнослужащих. Таким образом [россияне] пытаются восполнить то количество людей, которое было потеряно», – сказал он.

Дмитрашковский уточнил, что речь идет именно о российских военных. Также, по его словам, вероятнее всего, их отправят на Донецкое направление, так как самые серьезные потери армия РФ несет на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

О возможной переброске войск РФ из Беларуси на восток Украины вчера также сообщали в ГПСУ. По словам спикера Госпогранслужбы Демченко, РФ может отправить из Беларуси на войну 2000 из 4000 своих военных.

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