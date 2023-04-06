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Жителя Гомеля задержали за наклейку с Цоем на заднем стекле авто

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  • 6.04.2023, 22:41
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Жителя Гомеля задержали за наклейку с Цоем на заднем стекле авто

Силовикам не нравятся песни советского рок-исполнителя.

Гомельчанина задержали за наклейку с изображением певца Виктора Цоя на заднем стекле BMW. Его покаянное видео опубликовали 6 апреля в приближенном к ГУБОПиК телеграм-канале.

Мужчину задержали возле его автомобиля — кроссовера BMW, на заднем стекле которого был размещен стикер с Цоем и надписью: «Перемен требуют наши сердца». Приближенный к силовикам телеграм-канал обвинил автовладельца в «ожидании перемен» и распространении «экстремистских материалов».

Сообщается, что дома у задержанного обнаружили бело-красно-белые флаги, а в мобильнике — подписки на интернет-ресурсы, признанные белорусскими властями «экстремистскими».

В «покаянном» видео его спросили о наклейке с Цоем.

— На заднем стекле наклейка у вас… - сказал оперативник в видео.

— Да, — ответил гомельчанин. — «Перемен» Виктора Цоя и слова из его песни.

По данным силовиков, мужчину осудили по статье 19.11 КоАП и отправили на 15 суток в изолятор временного содержания.

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