Зеленский: Содержание визита в Польшу должно быть ощутимым для нашего фронта 6.04.2023, 22:53

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Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл детали визита в Варшаву.

Оборона, поддержка стойкости страны, прежде всего воинов – «вопрос номер один» на всех переговорах и встречах для Украины.

Об этом 6 апреля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, заявил Владимир Зеленский.

«Сегодня весь день уже в Украине, в Киеве, здесь, на Банковой… Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта, – сказал президент. – Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины. И я благодарю Польшу, благодарю наших партнеров за то, что этот визит стал действительно содержательным».

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