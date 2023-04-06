Соловьев в истерике из-за контрнаступления ВСУ

Соловьев в истерике из-за контрнаступления ВСУ5
- 6.04.2023, 23:24
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Пропагандист призвал бомбить Киев и другие украинские города ядерным оружием.
Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев призвал бомбить Киев и другие украинские города ядерным оружием, чтобы помешать ВСУ начать контрнаступление.
В своем вечернем шоу «Полный контакт» Соловьев, негодуя, поинтересовался у российского командования, чего они ждут. Пропагандист напуган, что ВСУ поставили «цель уничтожения РФ».
«Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие! Нанести удары по местам дислокации и расположения «центров принятия решений» Украины. В чем проблема?» - истерил ведущий.
Далее Соловьев начал вопить, что России не позволяют применить то самое ядерное оружие: «Для чего вы его разрабатывали? Ах, для сдерживания?! Ну что, сдержали? Обстреливают наши районы, наши города, наши села...Так у нас не стратегическое оружие, так мы тактическим долбанем!».