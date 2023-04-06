На границе с Польшей начала собираться очередь из автобусов 6.04.2023, 23:40

Сколько времени занимает переезд?

Огромные очереди из грузовиков и легковых машин стали для Беларуси нормой, чего не скажешь об очередях из рейсовых автобусов.

В течение четверга, 6 апреля, в пункте пропуска «Брест — Тересполь» наблюдаются очереди не только из легковых авто, но и из автобусов. «Брест» остается единственным пунктом пропуска, и перед ним начали собираться очереди из рейсовых автобусов, пишет «Наша Нива».

Но и для этого пункта пропуска такая ситуация — довольно редкое явление. Польская сторона приостановила работу «Бобровников» (с нашей стороны «Берестовица») с 12:00 10 февраля текущего года, это был ответ на антипольские шаги лукашенковского режима, а первые очереди из автобусов в Бресте начали появляться только 26 марта. До сих пор непосредственно перед заездом на терминал, автобусы в очереди не собирались.

Люди, в последнее время пересекавшие белорусско-польскую границу на автобусах и маршрутках в пункте «Брест», говорят, что на переход границы на автобусе уходит до 15-18 часов. Для сравнения, на проезд границы на легковом авто может понадобиться около 30 часов.

Чтобы ускорить процесс, пользователи специальных чатов делятся лайфхаками. Они советуют пытаться подсесть в те автобусы, которые стоят непосредственно перед шлагбаумом, так как в больших автобусах часто остаются свободные места.

Ситуация с очередями на белорусско-польской границе обострилась после закрытия польской стороной «Бобровников» 10 февраля. Позже, 23 марта, польский министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский заявил, что переход «Бобровники» возобновит работу на следующий день после того, как политзаключенный-поляк Анджей Почобут выйдет на свободу.

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