В украинской разведке пообещали россиянам «много чего интересного» 6.04.2023, 23:57

На земле, в воздухе и на воде.

Украинские разведчики готовят «много чего интересного» для российской армии на земле, в воздухе и на воде.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.

В разведке отметили, что за последний год бойцы «очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов».

«Поэтому оккупантам приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться, и мы бы не достали всех, кто нанес такое горе нашей Родине!», - говорится в сообщении ГУР.

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