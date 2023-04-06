В украинской разведке пообещали россиянам «много чего интересного»
- 6.04.2023, 23:57
На земле, в воздухе и на воде.
Украинские разведчики готовят «много чего интересного» для российской армии на земле, в воздухе и на воде.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.
В разведке отметили, что за последний год бойцы «очень полюбили проводить операции с использованием летательных аппаратов».
«Поэтому оккупантам приготовиться: мы вас уничтожали, уничтожаем и будем уничтожать! В режиме нон-стоп! Днем и ночью! На земле, в воздухе и на воде! Нет еще такого места на Земле, где вы могли бы спрятаться, и мы бы не достали всех, кто нанес такое горе нашей Родине!», - говорится в сообщении ГУР.