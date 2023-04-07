Reuters: Российский «Альфа-Банк» понес рекордные убытки в прошлом году из-за санкций 7.04.2023, 2:32

«Альфа-Банк» в России занимает четвертое место по размеру активов.

Российский «Альфа-Банк» понес рекордные убытки в размере 1,44 млрд долларов в прошлом году. Причиной тому стали санкции в отношении финансовой системы РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Центральный банк России заявил, что две из 13 официальных «системно значимых кредитных организаций» понесли убытки в 2022 году.

Reuters отметил, что речь идет о государственном банке ВТБ, который в среду заявил, что рассчитывает оправиться с рекордной прибылью в 2023 году после нанесенного санкциями убытков в размере 7,7 млрд долларов в прошлом году, а отчет «Альфа-Банка» подтверждает, что это был другой банк.

«Альфа-Банк» получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд долларов в 2021 году, что явилось рекордным годом для прибыли российского банковского сектора. Попавшие под санкции российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен ведут переговоры о продаже своей доли в «Альфа-Банке» своему давнему деловому партнеру и его соучредителю Андрею Косогову.

«Альфа-Банк»

Крупнейший частный банк в России занимает четвертое место по размеру активов. По итогам 2021 года количество частных клиентов возросло до 22 млн. Количество корпоративных клиентов превысило 1 млн. В розничном сегменте банк занимает третье место с долей свыше 5%.

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