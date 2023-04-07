Беларусь перебросила по меньшей мере десяток танков к границе с Литвой
- 7.04.2023, 3:06
Также была замечена другая военная техника.
Сегодня, 6 апреля, белорусы перебросили, по меньшей мере, десяток танков к границе с Литвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу.
Прошлой ночью на железнодорожную станцию Гудогай, в 9 км от границы с Литвой, прибыл эшелон с по меньшей мере 20 единицами техники ВС РБ.
По данным мониторинговой группы, среди техники в эшелоне прибыло не менее 10-15 танков Т-72Б/Б3, а также БТРы, БМП и МТ-ЛБ.
По данным мониторинговой группы, переброшена была техника 120-й бригады ВС РБ, дислоцирующаяся в районе Уручье (Минск).