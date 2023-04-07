Многим белорусам сейчас кажется, что Луна выглядит как-то странно 7.04.2023, 0:19

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Ученые объяснили, в чем дело.

В последнее время может показаться, что Луна над Беларусью приобрела непривычный розовый оттенок, однако этот визуальный эффект объясняется всего лишь атмосферными особенностями.

По словам ученых, то, что сейчас над Беларусью можно наблюдать Луну розоватого цвета, — просто результат атмосферных явлений в природе.

— Розовый цвет Луны связан с атмосферными эффектами. Красный цвет лучей проходит атмосферу практически беспрепятственно, вот и получается эффект розовой Луны, — объяснили астрофизики.

Они призвали не искать мистические или религиозные версии этого явления. Кроме того, его не нужно путать с так называемой «красной луной», когда бывает лунное затмение и спутник Земли видится в кровавом цвете. Тогда говорят о том, что взошла «кровавая Луна».

— Лунного затмения сейчас нет и в ближайшее время не прогнозируется. Но необычность явления в том, что розовый эффект практически такой, же как при лунном затмении, — говорят ученые.

Розовую Луну будет хорошо видно вплоть до 10 апреля, пока длится полнолуние.

К слову, небесное тело может приобретать и другие оттенки — все зависит от условий.

— Когда Луна высоко над горизонтом, в зените, она, как правило холодного голубого цвета, когда низко — она розового цвета. Во время очень морозной погоды можно наблюдать очень редкое явление — галло. Тогда Луна бело-голубая, — сказали ученые, уточнив, что иногда Луна может с земли казаться желтоватой.

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