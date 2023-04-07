Численность населения Украины составляет от 28 до 34 миллионов 7.04.2023, 5:02

Об этом сообщила директор украинского Института демографии.

В Институте демографии и социальных исследований предполагают, что по состоянию на 1 января 2023 года численность населения Украины составила 28-34 млн.

Об этом в ходе дискуссии «Изменение демографической ситуации в стране: прогнозы и вызовы для государства» сообщила директор Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, передает «Укринформ».

«Мы попытались оценить численность населения на 1 января 2023 года в границах страны на 1 января 2022 года. У нас получилась вариация от 28 до 34 миллионов человек. Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией», - сказала специалист.

Она подчеркнула, что более корректные данные можно получить, если «навести порядок» с учетом украинцев, пересекающих границу на Западе и с Молдовой.

В то же время эксперт признала, что «посчитать те, якобы, три миллиона украинцев, которые пересекли границу с Россией» будет очень сложно.

По ее словам, главным источником информации о численности населения любой страны является перепись, которая в независимой Украине проводилась только раз - в 2001 году.

Что касается прогнозов, то в Институте демографии и социальных исследований предполагают, что на 1 января 2030 года численность населения Украины будет составлять от 24 млн до 32 млн.

«24-32 миллиона – наш прогноз численности населения по состоянию на 1 января 2022 года в пределах границы на 1 января 2022 года», - подчеркнула Либанова, заметив, что ситуация может измениться в случае «большого миграционного притока».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».