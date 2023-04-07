Как выбрать новый смартфон 7.04.2023, 4:34

Шесть вещей, на которые следует обратить внимание.

При выборе нового смартфона у вас, безусловно, есть много вариантов для выбора, но не так легко заметить различия между десятками гаджетов, которые нам предлагают производители, пишет «Новое время».

При выборе нового смартфона у вас, безусловно, есть много вариантов для выбора, но не обязательно так легко заметить различия между десятками гаджетов, которые нам предлагают производители.

Некоторые характеристики и функции могут играть ключевую роль в выборе гаджета. Эти советы должны помочь вам выбрать новый смартфон в 2023 году, если вы не знаете с чего начать или что вам следует искать, чтобы найти нужный телефон.

Выбор смартфона может быть достаточно сложной задачей, поскольку на рынке есть много моделей с разными характеристиками и функциями. Однако, чтобы сделать правильный выбор, можно руководствоваться несколькими важными критериями.

Дисплей

Размер и качество экрана являются одними из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при выборе смартфона.

Дисплей должен иметь достаточное качество изображения, большой размер и разрешение. Также можно обратить внимание на технологии, используемые для повышения качества дисплея, например AMOLED, IPS, PLS.

К сожалению для любителей небольших устройств нет большого выбора, когда дело доходит до размера экрана, поскольку большинство дисплеев телефонов сейчас составляет примерно 6 дюймов или больше. Лучшая технология OLED дисплеев теперь используется на флагманских телефонах и телефонах среднего класса.

Обратите внимание на разрешение экрана в пикселях, которое покажет вам, насколько четки будут текст и изображения на дисплее, и проверьте его частоту обновления, измеряемую в герцах. ( Гц): это дает вам представление о том, насколько все будет плавным, от видео до анимированных меню, хотя здесь также играют важную роль в скорости телефона и управлении памятью.

Операционная система

Операционная система смартфона оказывает влияние на его производительность и возможности. Наиболее популярными операционными системами для смартфонов являются Android и iOS.

Если вы уже пользуетесь устройствами Apple, то, вероятно, вам больше подойдет iPhone с iOS, она имеет высокий уровень безопасности благодаря встроенным механизмам защиты, таким как Touch ID и Face ID, шифрование данных и отсутствие вирусов. Это позволяет пользователям быть уверенными в безопасности своих и личных данных. Устройства с iOS работают быстро и эффективно, независимо от используемых приложений.

Если же вы больше привержены Android, то можно обратить внимание на устройства от Samsung, Xiaomi, OnePlus. Android имеет самое большое количество приложений по сравнению с другими операционными системами. Вы сможете найти приложения для любых нужд, от социальных сетей до игр и полезных инструментов.

Беспроводные коммуникации

Современный смартфон должен обладать поддержкой различных беспроводных коммуникаций, таких как Wi-Fi, Bluetooth, NFC. Также следует обратить внимание на наличие поддержки современных сетей мобильной связи 5G.

Память

Мощность и объем памяти важны при выборе смартфона. Наиболее популярными вариантами являются 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти для повседневных задач, тогда как для игр или трудных задач можно выбрать устройство с 8 ГБ оперативной памяти и более.

Согласно заявлению производителя Samsung, чем больше оперативной памяти ( RAM), тем больше происходит доступ к программам и скорость переключения между ними. Обычная память телефона может варьироваться от ваших потребностей и использования гаджета.

Камера

При выборе смартфона с хорошей камерой стоит обратить внимание на тот смартфон, который отвечает вашим потребностям. Камера является одним из самых важных элементов для многих людей при выборе смартфона. Качество камеры может оказать значительное влияние на то, насколько довольны вы будете результатами съемки фото и видео.

Основные параметры, которые следует учитывать при выборе смартфона с хорошей камерой, таковы:

Разрешение камеры – чем выше разрешение, тем четче будут изображения, сделанные на смартфон.

Оптическая стабилизация изображения ( OIS) – оптическая стабилизация изображения может помочь избежать движений камеры и обеспечить более четкое изображение.

Функции и дополнительные возможности, например возможность съемки высококачественных портретов с эффектом размытия фона, панорамные снимки, режимы ночной съемки, распознавание лица и автоматическая фокусировка.

Дополнительные параметры

Подробно изучайте характеристики смартфонов, обращая внимание на процессор, память, разрешение камеры, размер экрана и другие функции. Это поможет понять, насколько мощный смартфон и какие возможности у него есть.

Дизайн смартфона, его размеры также важны, поскольку это влияет на удобство использования и ощущения в руках. Также важно оценить качество материалов, из которых изготовлен смартфон, и его прочность.

Внимательно понять, что некоторые смартфоны могут быть дороже других, но это не всегда указывает на качество. К примеру, менее известные бренды могут предлагать те же функции по меньшей цене.

Прежде чем приобрести смартфон, прочтите отзывы от пользователей и экспертов. Это поможет вам понять, насколько смартфон отвечает вашим потребностям и качеству его работы.

Если это возможно, перед покупкой смартфона повторите его. Это поможет вам понять, насколько удобен смартфон для вас и отвечает ли он вашим потребностям.

Не забудьте проверить гарантию перед покупкой смартфона. Важно знать, что вы можете обратиться за помощью, если возникнут проблемы со смартфоном.

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