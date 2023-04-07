Путина уговаривали действовать иначе: раскрыт изначальный план войны в Украине 7.04.2023, 7:38

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фото: REUTERS

Россия споткнулась на первой же «ступеньке».

Полномасштабное сухопутное вторжение в Украину со штурмом Киева не было изначальным планом российского Генштаба. На таком формате агрессии настоял лично Владимир Путин. Об этом заявил российский оппозиционер, историк Валерий Соловей.

«Российские военные не предлагали вводить войска на территорию Украины. Они предлагали наносить ракетно-бомбовые удары по украинской военной и критической гражданской инфраструктуре на протяжении нескольких недель», – заявил он.

Соловей полагает, что российские военные хотели повторить кампанию воздушных ударов НАТО по Югославии 1999 года, а уже после «посмотреть дальше». Однако в голове у Путина родилась идея, что украинцы будут встречать российскую армию. если не цветами, то «молчаливым несопротивлением», говорит эксперт.

Также Соловей уверен, что план с бомбардировками без ввода войск Путин счел «слишком мелким» решением, поскольку Украина является ключевой страной для региона и нужно идти ва-банк.

«Превращение Украины в часть некой конфедерации с Россией – это решительный выход на западные рубежи. И оттуда можно было бы уже иначе смотреть вообще на все», – говорит Соловей.

Эксперт полагает, что сразу же после захвата Одессы Путин планировал оккупировать Молдову. Затем, спустя время, в планах российского диктатора были Грузия, Армения и Казахстан.

«Если с Украиной все пошло бы очень хорошо, а Запад просто бы поджал лапки, тогда повернуть – из Беларуси пойти на Балтику», – считает Соловей.

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