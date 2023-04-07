Сотрудник КГБ: Кремль указал Кадырову на его место 7.04.2023, 7:50

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У главы Чечни ситуация еще более патовая, чем у Пригожина.

Самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров почти исчез из информационного пространства России и не появляется рядом с диктатором Владимиром Путиным. Главе Чечни указали на его место, поэтому он не смеет покидать территорию Ичкерии.

Такое мнение в эфире «24 канала» выразил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, Кадыров находится в еще худшем положении, чем владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«У Кадырова положение еще хуже, чем у Пригожина. Пригожин – этнический россиянин. В фашистском государстве у этнического россиянина Пригожина есть потенциал федерального политика. У Кадырова такого потенциала нет», – заметил он.

Кадырову указали на его место

Жирнов отметил, что Кадыров сейчас находится в Чечне и пытается контролировать ситуацию. Чеченскому террористу напомнили, что он имеет свою задачу, а на большую роль не может претендовать.

«Он вернулся в роль, которую ему определили – местного хана, держащего под контролем территорию. Путин заключил с Кадыровым соглашение: «Я даю тебе деньги, не смотрю на беспредел, который ты устраиваешь, но мне нужен внутренний мир на этой территории. Я не должен получать никаких новостей из Чечни, кроме поздравлений с Днем рождения», – считает он.

Экс-агент КГБ обратил внимание на заметные проблемы со здоровьем, которые имеет Кадыров. Он напомнил, что одного из начальников спецподразделения Чечни травили.

«Вполне возможно, что и самого Кадырова травили. А если их не травили, то он и сам рад травиться. Говорили, что он употребляет наркотики или какие-нибудь медицинские препараты», – сказал Сергей Жирнов.

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