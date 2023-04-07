Как уберечь авто: три ошибки при езде на «коробке-автомате» 11 7.04.2023, 8:02

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У этих машин есть особенности, которые могут дорого обойтись владельцам.

Автоматическая трансмиссия серьезно упрощает езду на автомобиле. Человеку не нужно часто выжимать сцепление и трансмиссию в нейтраль. Вот только у этих машин есть особенности, которые при неправильном использовании могут обернуться серьезными поломками.

Эксперты рассказали об ошибках, которые могут влететь в копеечку автолюбителям.

Переключаться на «нейтралку»

Некоторые автомобилисты, которые привыкли к авто с МКПП, где нужно на остановках переключаться в «нейтралку», делают это же и с автоматической коробкой передач. Они рассчитывают уберечь его от износа и продлить ресурс, но это только вредит гидромеханической трансмиссии.

Парковаться без «ручника»

При постановке машины с АКПП на паркинг некоторые водители забывают затянуть ручной тормоз. Но перевод в режим P еще не значит, что машина хорошо зафиксировано на месте. Так, при переводе в режим P на валу запирается небольшой штифт, который препятствует прокрутке вала и тем самым стопорит КПП. Но он очень мал, чтобы выдерживать большие нагрузки, которые соответствуют полной массе транспортного средства. Если машина стоит под уклон, то погрузка на штифт растет, и он может поломаться вследствие разрушений. Частицы металлических зубьев и стружка тогда попадают в масло и могут засорить маслопроводы гидроблока и навредить транспорту.

Чтобы избежать чрезмерных нагрузок на штифт эксперты советуют при постановке автомобиля на паркинг дополнительно затягивать ручной тормоз.

Пробуксовать по утрам

Худшее для автоматической коробки, когда водитель на непрогретой машине начинает буксовать. Такое бывает, если авто оставлено до утра на открытом мокром грунте после чего колеса увязывают в грязи. Непрогретая коробка испытывает дефицит масла, из-за чего узлы трансмиссии при буксовании начинают работать на износ.

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