Россия спешно «зачистила» свои базы на севере Крыма
- 7.04.2023, 8:07
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Танки, бронетехника и артиллерия эвакуированы.
Российские военные убрали свою технику с баз хранения на севере Крыма. Об этом свидетельствуют данные спутниковой компании MAXAR, передает dialog.ua.
«Последние спутниковые снимки Maxar показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия», - отметил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.
Также заметна часть оборудования и оборонительные сооружения, которые построены вблизи Медведевки и по всей территории полуострова.
Тем временем пропагандисты Ольга Скабеева и ее муж, депутат Госдумы РФ Евгений Попов уже готовят население РФ к победному маршу ВСУ в Крыму.
По версии пропагандистов, оккупанты уже вырыли на полуострове десятки километров окопов, противотанковых заграждений и поставили так называемые зубы дракона.
«Штурмовать будет сложно, но Украина сможет установить огневой контроль над основными дорогами, что сделает ситуацию на полуострове неприемлемой», - грустно сказал Попов.
Он цитировал американских военных и дипломатов, а после рассказал о разработке украинского ВПК – ракетного комплекса «Сапсан», которыми защитники выжгут захватчиков с территории Украины.
«Главная цель разрушить Крымский мост и уничтожить все авиабазы на полуострове», - похоже, у пропаганды нет сомнений, что ВСУ выполнят задачу.