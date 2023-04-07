«Дачный дом купили дешевле, чем обошлась печка» 3 7.04.2023, 8:52

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Белорусский печник рассказал о необычном ажиотаже на свою продукцию.

Казалось бы, во времена центрального отопления, всевозможных газовых котлов и бойлеров профессия печника должна уйти в прошлое. Но, как признается герой публикации издания Magilev.by Сергей Баранов, у него график работы расписан на год вперед.

В последнее время все больше горожан возвращаются к экологичному образу жизни, меняют квартиры на частные дома, «сердцем» которых становится печь либо камин. Плюс, по словам мастера, в частном секторе Могилева достаточно весомый процент дворов, где хозяева используют только печное отопление.

Но сегодня построить печь — дорогое удовольствие, особенно у хорошего печника. Посудите сами. Только стоимость работы мастера начинается от 3 000 рублей, а может равняться и стоимости машины. А еще нужно закупить материалы… Почему так дорого?

От простого — к сложному

Сергей занимается печным делом уже 10 лет. До того, как освоить новую профессию, работал сварщиком на могилевских предприятиях, успел побыть индивидуальным предпринимателем и совладельцем магазина по печной фурнитуре. Параллельно помогал знакомому, который занимался изготовлением мангалов и садовых печей-барбекю. Что-то подсмотрел у него, но в основном секреты профессии открывал сам, изучая старинные книги.

«Как-то на строительной выставке познакомился с представителями печных фирм из Канады, Норвегии и Финляндии, — рассказывает Сергей. — После мы нашлись в соцсетях, и ребята мне подбросили много ссылок на профессиональную литературу про возведение печей, среди которой были даже русские дореволюционные книги. По ним я в основном и учился.

В советских учебниках разбираются, как правило, самые простые печи. Авторы не рассказывают о футуровке, о том, как по печи протекает дым, не разбираются и другие важные вопросы. А вот в царское время мастера продумывали все досконально и подходили к печке, как к произведению искусства.

Хороший печник — многопрофильный универсальный мастер, который может и дизайн печи придумать, и чертеж сделать, и фундамент заложить, и собрать конструкцию

На практике Сергей начинал изучать дело с ремонта печей для знакомых, изготовления простых печей-столбиков и постепенно переходил к более сложным и масштабным проектам. На такое обучение ушло, по его словам, лет пять.

«Первая моя отопительная печка, конечно, была самой простой: с небольшой плитой и лежанкой, — признается Сергей. — Недавно видел ее — проблем нет. Потом начало работать сарафанное радио, появился спрос. А поскольку я не стоял на месте, старался каждый раз сделать что-то интереснее и лучше, люди это оценили».

Заказов у Сергея действительно много. Год расписан обычно еще в ноябре-декабре до следующего января, бывает, что и на больший срок. А за десять лет Сергей сложил уже под 200 печей различных видов: от самых простых до масштабных комплексов.

«Я даже сейчас учусь, — говорит мастер. — Во-первых, появляются новые материалы. Чтобы их использовать, нужно сначала изучить, как с ними работать. Во-вторых, печник — та профессия, в которой нужно постоянно развиваться, особенно в современном искушенном мире, чтобы сделать что-то интересное. Если будешь стоять на месте и делать то же самое, что делал два года назад, ты не будешь востребован.

Хороший печник — многопрофильный универсальный мастер, который может и дизайн печи придумать, и чертеж сделать, и фундамент заложить, и собрать конструкцию. Он должен уметь рассчитать квадратуру жилого помещения, теплопотери (зависят от материалов, из которых сделан дом), и уже относительно этих данных рассчитать размер печи и количество кирпича. В любом случае каждая конструкция индивидуальна, разрабатывается под запрос клиента по внешнему виду и функционалу. В современный печной комплекс может входить и русская печь, и мангал, и плита под казан, и коптильня, и мойка, и рабочая зона…

Но математический расчет — полдела, нужен еще и дизайнерский подход. Особенно если клиент заказывает печь с декоративной отделкой.

Цена вопроса

Скорость и стоимость работы зависят от сложности и объема печи. В среднем, на небольшую печь нужно около 700 кирпичей, на русскую печь — около двух тысяч, а бывают комплексы по 3-4 тысячи кирпичей. Если в первом случае на изготовление печи у мастера уходит 14 рабочих дней, то над последним вариантом можно работать и полтора-два месяца.

Если клиент заказывает большой комплекс, да еще и с декоративными элементами, с фигурной резкой кирпича, то работа будет дольше и соответственно, дороже.

«Обычная небольшая печь с лежанкой стоит около 3000 рублей за работу печника плюс отдельно — стоимость материалов. Но все печи разные, рассчитаны под определенное помещение, — рассуждает Сергей. — Есть такие, что по цене равны машине. Бывает, что столько стоит только моя работа. Иногда люди говорят, что они дачный дом купили дешевле, чем обошлась печка».

«Конечно, есть печники, которые работают за копейки. Но зарплата мастера во многом зависит от его профессионализма и от портфолио. Не все умеют делать дорогие качественные вещи. Сейчас вообще развелось много горе-мастеров, так называемых «лепил», — предупреждает Сергей, — которые один год плитку кладут, потом меняют телефон и печками занимаются, потом — машины ремонтируют… Но и качество у них соответствующее. Люди после их «работы» звонят мне, не знают, что делать. Хотя могли один раз заплатить хорошему печнику, и горя бы не знали много лет».

Правда, настоящих печных мастеров, признается Сергей, мало. В Могилевской области, по его словам, всего три, а по Беларуси — 15. При том, что тех, кто предлагает услуги по изготовлению печей, — под двести человек.

В портфолио — печи, камины, садовые барбекю

В Могилеве к печнику люди из частного сектора чаще всего обращаются с просьбой сделать отопительную печь. Люди побогаче заказывают кухонные печи и камины.

Как признается Сергей, сам он больше всего любит работать над отопительными каминопечами. Таких он создал уже больше ста штук.

«И работать с ними интересно, и это самые функциональные печи, — подчеркивает мастер. — У них достаточно гибкая конструкция: можно выполнить в разных вариациях. Каминопечь хорошо держит тепло.

К тому же можно рассчитать температуру печи так, чтобы она была либо жарче, либо прохладней — в зависимости от запроса клиента. Буквально пару кирпичей внутри поменять, и уже температура будет комфортной.

Внешне каминопечь простая, но можно расширить ее функционал: сделать удобную по высоте лежанку, добавить хлебные камеры: по-черному либо по-серому. По сути, каминопечь — это аналог русской печи, только в миниатюре.

Но самый интересный заказ, вспоминает Сергей, случился у него в прошлом году. Работал в Гомельской области над камином из натурального камня, который выкладывал по определенной технологии — обычно такую используют в Америке и Канаде. Чтобы сделать все правильно, пришлось советоваться с мастером из США, который сам изготавливает подобные вещи.

Спрашивать совета более опытных мастеров, по словам Сергея, не зазорно, а очень даже нужно, поскольку профессия достаточно эксклюзивная. Другое дело, не все хотят делиться секретами.

Но Сергей старается держать связь с печниками из других стран, которые работают по разным технологиям.

«Кстати, названия печей, которые ходят у нас (финские, голландские, шведские) — это все поверхностное понимание разновидностей печей, — уточняет Сергей. — По своей конструкции печи делятся на канальные, колпаковые и противоточные. Это разновидности технологий по тому, как направлен дым.

Канальная печь — классика советского периода. Но дольше держат тепло противоточные (популярны в Америке) и колпаковые (финский вариант)».

Конечно, можно заказать и купить печь заводского изготовления. Они дают быстрое тепло, но так же быстро остывают. А вот кирпичную печь ручной работы топишь два часа, а тепло она удерживает до двух суток. Экономно и экологично. Правда, при условии, что печник сделал работу без ошибок. Но не только.

Важно правильно просушить новую печь

Новую печь нельзя топить сразу. От того, как вы ее просушите, зависит многое, если не все. Печь может дать трещины, если хозяева неправильно просушили или начали ее эксплуатацию без предварительной просушки.

Сергей советует просушивать небольшими протопками щепочками три раза в день по полчаса. После протопки печь закрывается на все задвижки на 20-30 минут. После этого снова открываются все задвижки и прочистные дверцы.

Таким образом печь сушится, пока на прочистных дверцах при закрытии собирается конденсат. Когда влажность на дверцах пропадает, можно увеличивать время протопки до часа.

«Это можно сравнить с тем, как обкатывают двигатели в новых машинах, — говорит Серей. — Дальше — больше, пока печь полностью не высохнет. Но уже готовую к использованию одноконтурную печь рекомендуется топить до двух часов активного горения. Больше нельзя. Нужно делать перерыв как минимум на 10-12 часов.

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