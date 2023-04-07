TYT: В соцсети «слили» измененные документы США и НАТО о подготовке наступления ВСУ 2 7.04.2023, 9:08

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Конкретные планы в результате провокации выдать не удалось.

В соцсетях появились засекреченные военные документы, в которых подробно изложены планы США и НАТО по развитию украинской армии перед запланированным контрнаступлением.

Об этом сообщает The New York Times.

Журналисты обнародовали подробности, ссылаясь на источники в Белом доме. Теперь Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов.

Документы были изменены

Военные аналитики утверждают, что некоторые разделы документов, вероятно, изменили. К примеру, там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших россиян. Это может указывать на попытки дезинформации со стороны Москвы.

В Белом доме пытались удалить документы из соцсетей, но пока это не удалось.

Конкретные планы не выдали

Документы не содержат конкретных планов боевых действий. В частности, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако там говорится о нуждах украинской армии по состоянию на 1 марта. К примеру, уровень затрат боеприпасов HIMARS.

Аналитики отмечают, что для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала эти документы содержат много соблазнительных подсказок.

По мнению экспертов, часть документов выглядит аутентично и может предоставить России ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сложившихся украинских подразделений и других военных подробностей.

Документ с грифом «секретно»

Документ с грифом «совершенно секретно» содержит информацию о «состоянии конфликта по состоянию на 1 марта». Украинские официальные лица находились тогда на американской базе в Вайсбадене в Германии, а на следующий день их посетили председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

В другом документе была информация об украинских военных подразделениях, технике и обучении с расписанием на январь – апрель.

Кроме того, содержали информацию о 12 формирующих боевых бригадах. 9 из них, по-видимому, тренируют. 6 из них будут готовы к 31 марта, а остальные – к 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает от 4 до 5 тысяч солдат.

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