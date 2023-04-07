Стояние на озере Святое Александр Солдатов, «Новая газета Европа»

7.04.2023, 9:23

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России повеяло внутренней войной.

Владимир Путин, а вслед за ним и патриарх Кирилл продвигают в последние годы оригинальный богословский тезис: «Мы к исламу ближе» (чем к западному христианству. Союз двух «традиционных» религий — важный компонент современной российской идеологии. Когда осенью прошлого года пропаганда заговорила о новой цели СВО — «десатанизации» Украины, — то апеллировала именно к «общим принципам» православия и ислама. «Цель — остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис», — писал в терминах православного ислама экс-президент Дмитрий Медведев. Процент мобилизованных на СВО из традиционно мусульманских регионов России высок, и об особой роли кадыровцев в зоне СВО широко известно.

Так что решение московских властей выделить мусульманам участок под строительство новой мечети — вполне в тренде. Но тогда непонятно: в чьих интересах протесты «православной общественности», сможет ли она мобилизовать на борьбу своих «героев СВО» и не является ли происходящее прологом к радикальному переформатированию общественных отношений в России. Свидетельство ли это тому, что раскол затронул и православных активистов, которые таким образом выступают против официальной линии патриархии?

В Косино повеяло СВО

Место битвы — озеро Святое в столичном «замкадье», в районе Косино. Озеро — московский аналог града Китежа, одного из символов «Святой Руси». По преданию, на его месте стоял древний храм, который в XVIII в. ушел под воду. В память о нем на берегу водоема построен целый храмовый комплекс, куда в начале 90-х из музея древнерусского искусства передали чудотворную Моденскую (Косинскую) икону Божией Матери. Ежегодно вокруг озера совершается крестный ход, но решение о строительстве на его берегах огромной мечети, рассчитанной на тысячи молящихся, могло положить конец этой традиции.

Озеро Святое, Косино. Фото: соцсети

2 апреля на предполагаемом месте строительства прошел санкционированный властями «народный сход», организатором которого выступил православный активист Андрей Ткачук, воюющий в соцсетях с «исламизацией русского народа». Это тревожный для мусульман звоночек: в течение последних 20 лет с помощью таких «сходов» удалось заблокировать восемь проектов строительста мечетей в разных районах Москвы, причем некоторые — уже после официального согласования проектов, на которые мусульмане тратили миллионы рублей.

Главным лозунгом «схода» в Косине была двусмысленная фраза: «Не дадим осквернить православные места мечетью!»

Вряд ли патриарх Кирилл одобрил бы мысль о мечети как источнике скверны — он сам, посещая исламские страны, демонстрировал благоговейное отношение к местам молитвы мусульман. «Мы русские, с нами Бог», — скандировали собравшиеся и хором исполняли ксенофобские песни.

По сведениям «ИсламНьюс», по дороге к месту акции полиция задержала мужчину, который вез туда свиную голову. Противники мечети пообещали собираться на Святом озере каждое воскресенье.

Официальные мусульманские структуры поместили косинское противостояние в чувствительный для Кремля контекст. «Мусульмане все, как один, встали на защиту Родины от сатанизма и нацизма… Владимир Владимирович Путин приводит примеры героизма и самопожертвования мусульман на полях сражений во имя общей победы», — говорится в заявлении Духовного центра мусульман Ингушетии от 3 апреля.

Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Гораздо прямолинейнее высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. «Вперед в окопы с автоматом!» — призвал он «православную общественность».

«Глазом не окинуть необъятные просторы русской земли на передовой, которые нужно защищать каждый день. Возьми автомат, отодвинь плечом мусульманина, который вместо тебя сегодня воюет на русском Донбассе, и покажи свой патриотизм, покажи на деле, а не на словах или на провокациях, как ты любишь свою Родину», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Привычно обвинив православных провокаторов в работе на Запад, герой России призвал либо срочно подвергнуть их мобилизации, либо «отправить под суд как информационных диверсантов, действующих в угоду сатанистам». В подкрепление серьезности его слов по соцсетям распространились ролики с вооруженными мусульманами из зоны СВО, которые готовы, «если что», лично приехать в Косино.

В ответ близкий к Московской патриархии Союз православных граждан назвал «провокаторами» инициаторов строительства мечети, а Кадырову напомнил о разделе сфер влияния: «Мы же не строим грандиозный православный собор в Грозном». Союз фактически угрожает, что мусульманским фронтовикам православные противопоставят своих: «Если бы они были в тылу, то против мегамечети в Косино поднялись бы миллионы». Подтверждение не замедлило появиться — группа вооруженных людей в российской военной форме записала видеообращение к московским чиновникам с угрозой встретиться лицом к лицу, если те продолжат обижать православных.

Четыре мечети на тысячу храмов

При всех красивых словах об уважении к исламу на деле политика руководства «православных» регионов РФ носит, по мнению мусульман, дискриминационный характер. Так, в Москве при всесторонней поддержке властей реализуется «Программа 600», в рамках которой строятся новые храмы РПЦ в спальных районах — невзирая, кстати, на протесты местных жителей. В столице действует уже более тысячи храмов этой религиозной организации, причем их наполняемость часто весьма скромна.

В день праздника Курбан-байрам. Москва. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Фотохроника патриарших служб в храме Христа Спасителя показывает, что на них собирается в среднем 100–200 молящихся — огромное храмовое пространство выглядит пустым. По официальной статистике МВД, число посещающих главную — пасхальную — службу в московских храмах РПЦ неуклонно снижалось в «нулевые» годы, достигнув рубежа в 100 тысяч человек (менее 1% населения). При патриархе Кирилле методика подсчетов была изменена, и сейчас точные данные о ночных службах не публикуются.

А вот число молящихся внутри и около столичных мечетей на крупные праздники, наоборот, неуклонно росло — только у Соборной мечети на Курбан-байрам 2018 г. собралось не менее 100 000 мужчин-мусульман. Им приходится застилать своими молитвенными ковриками буквально все дворы, улицы и переулки, окружающие мечеть.

Число мечетей в Москве не менялось с начала 90-х — несмотря на все усилия мусульман, их остается четыре.

Стоит какой-либо мусульманской общине Москвы (а их значительно больше, чем мечетей) получить согласование на строительство мечети, как моментально организуется общественность под лозунгом «Нам нужен храм, а не мечеть!». Таким способом были отменены проекты мечетей в Марьино и Люблино, где построены уже десятки храмов РПЦ.

Но и в среде православных активистов иногда раздаются трезвые голоса: конфронтация — путь в никуда. Бывший региональный политик, а ныне популярный православный блогер Сергей Карнаухов отмечает:

«Нам нужно в столице много мечетей и синагог. Нам нужно формировать классическую религиозную структуру общества. Ислам для приезжих сегодня преподают в съемных квартирах проповедники из радикальных сект. Строительство мечети — важнейший шаг для столицы по выводу из тени этой категории людей… А активистов, выступающих против, нужно отрабатывать усилиями ОМОНа».

По данным первого зампредседателя Духовного управления мусульман РФ Дамира Мухетдинова, число постоянно проживающих в Москве мусульман достигло трех миллионов. Это наиболее динамично растущая конфессия в российской столице (а возможно, и в целом в РФ). Председатель Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин призывал московские власти брать стратегический пример с Китая (это теперь ведь тоже кремлевский тренд?): «А вот в Пекине, столице коммунистического Китая, работает свыше 80 мечетей». По данным китайских исследователей Чжоу Чуанбинь и Ма Сюэфэн, сегодня в Пекине насчитывается около 200 тыс. мусульман, более чем в 10 раз меньше, чем в Москве.

В ответ викарий патриарха РПЦ епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сетует, что Москву оккупируют эмигранты, а строительство мечетей может закрепить новый статус города. «А Москва все же, кто бы что ни пытался по этому поводу сказать, — православный первопрестольный град», — полагает епископ.

Московская же патриархия не предлагает какого-либо решения проблемы нехватки мечетей в Москве, загоняя ее в тупик и создавая у радикалов ощущение, что они действуют в интересах РПЦ.

Напротив, представители московских мусульман просят о прямом диалоге с православными. Член экспертного совета при Совете муфтиев России и рабочей группы по межконфессиональным отношениям при правительстве Москвы политолог Руслан Курбанов давно призывает к созданию диалоговой площадки Совета муфтиев и Московской патриархии, на которой можно было бы решить, «какие места в Москве и ее окрестностях православные считают святыми и выступают против появления на них храмов других конфессий… Нам не принципиально, где строить».

В пример для российских властей Курбанов приводит историю с бухарским эмиром Сеидом Абдулахадом, который в конце XIX в. послал своего сына учиться в Петербург, а император Николай II в знак гостеприимства выделил личные средства на строительство Соборной мечети в центре столицы.

…«Кризис смыслов» СВО, обнаружившийся осенью прошлого года, уже привел к «сакрализации» военных действий — в религиозном духе. Следующий шаг — проецирование новых «смыслов» внутрь России в сочетании с массовым возвращением домой фронтовиков, получивших особый опыт и осознавших свои особые права. На смену цивилизованному диалогу может прийти силовое противостояние. В том числе и на религиозной почве.

Александр Солдатов, «Новая газета Европа»

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