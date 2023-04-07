«Отец изменил мнение о моем хобби, когда я принес первые $100» 7.04.2023, 9:39

1,172

Белорус рассказал о необычном увлечении.

Илья Данильчик более 13 лет увлекается непривычным для Беларуси музыкальным жанром – битбоксом. Он подражает звукам, шумам, спецэффектам. Сам Илья – целый «оркестр», а его музыкальные инструменты – это рот, губы, язык и голос. Что подтолкнуло заняться битбоксом, насколько популярно это направление в Барановичах и как отнеслись родители к такому хобби, парень рассказал Intex-press.

Илья Данильчик работает на одном из барановичских предприятий, а в свободное время занимается битбоксом. Битбокс – это имитация звуков музыки при помощи собственного голосового аппарата.

– Это могут быть как духовые, ударные, струнные инструменты, также электронные звуки, ди-джеинг, скретчинг, – поясняет парень.

Знакомство Ильи с битбоксом, по его словам, началось с того, что он увидел выступление Вахтанга Каландадзе, чемпиона России по битбоксу. Это настолько зацепило, что у Ильи, тогда еще ученика 8 класса, «появилось безудержное желание обучиться битбоксу».

Парень до этого был немного «знаком» с музыкой: два года обучался в музыкальной школе по классу фортепиано. К тому же мама в молодости пела в хоре «Радуга», играла на домре.

– Я стал изучать историю появления этого музыкального направления, тренировать извлечение звуков. Обучался самостоятельно, на слух. Это сейчас все намного проще: можно зайти на YouTube и найти массу обучающих видео. А тогда я сам методом проб и ошибок пытался извлечь тот или иной звук, – говорит Илья.

Первое его выступление на публике произошло спустя год на свадьбе у знакомых, после чего Илья понял, что битбокс – это его. Позже были выступления на различных площадках в Барановичах, затем парень стал покорять Минск, исполнял битбокс и на «Минск-арене». Сейчас выступает в клубах и на различных мероприятиях, его приглашают на свадьбы и корпоративы.

– Битбокс для меня – это способ самовыражения, хобби и, в целом, дело моей жизни. В будущем мне хотелось бы, чтобы мое музыкальное увлечение превратилось в работу, – отмечает Илья.

В видео вы увидите и услышите «вокал» Ильи, а также узнаете, как отнеслись родители к его увлечению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».