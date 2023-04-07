Политолог: Путин ходит с трудом, а по бункеру уже передвигается в инвалидном кресле 1 7.04.2023, 9:43

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В ЦРУ об этом знают и послали сигнал Кремлю.

У президента РФ Владимира Путина все плохо со здоровьем. Он с трудом ходит, а по бункеру уже передвигается в инвалидном кресле.

Российский оппозиционер, политолог и историк Владимир Соловей заявил, что в ЦРУ об этом знают и уже послали сигнал Кремлю.

«Владимир Владимирович себя чувствует крайне скверно, он с трудом проходит несколько сот метров, с огромным трудом, просто физически ему очень тяжело. Поэтому его нередко возят в специальном кресле в его любимых подземельях. Он ходячий мертвец - это абсолютно точная медицинская констатация, но политическая - он пока еще, к сожалению для всех нас, жив и может составить очень большие проблемы, я бы сказал при некоторых условиях даже фатальные проблемы», - сказал он.

Соловей уверен, что США послали сигнал тем частям российской элиты и фракциям, которые хорошо понимают, что сейчас происходит в России и в каком состоянии находится действующий президент.

«Именно к тем фракциям элиты, которые могут повлиять на судьбу и на земную скорбную земную долю президента Путина. Знаю, что подобные идеи о том, как посылать россиянам сигналы обсуждались за границей - вот один из этих вариантов», - добавил он.

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