Березина умеет удивлять: белорус выловил на бушующей реке гигантского сома

Березина умеет удивлять: белорус выловил на бушующей реке гигантского сома2
- 7.04.2023, 9:51
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Рыбак похвастался трофеем.
Вышедшие из берегов реки этой весной не заставляют белорусов отказаться от рыбалки. Одному из них удалось на этой неделе добыть отличный трофей — сома массой 17 кило, сообщает телеграм-канал «Рыбалка в Беларуси». Как раз недавно, 31 марта, на лов сомов закончился зимний запрет.
«Березина умеет удивлять. Хоть уровень воды и запредельный, но, приноровившись, можно ловить», — рассказал рыбак по имени Егор.
Поймать сома ему удалось с помощью спиннинга Maximus Gravity. Из приманок сработал «изик» (силиконовая рыбка Easy Shiner) фиолетового цвета.
«Спиннинг очередной раз доказал свою надежность. Сказать, что хапнул адреналина, — ничего не сказать. Колбасило еще полчаса», — признается мужчина.