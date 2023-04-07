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Березина умеет удивлять: белорус выловил на бушующей реке гигантского сома

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  • 7.04.2023, 9:51
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Березина умеет удивлять: белорус выловил на бушующей реке гигантского сома

Рыбак похвастался трофеем.

Вышедшие из берегов реки этой весной не заставляют белорусов отказаться от рыбалки. Одному из них удалось на этой неделе добыть отличный трофей — сома массой 17 кило, сообщает телеграм-канал «Рыбалка в Беларуси». Как раз недавно, 31 марта, на лов сомов закончился зимний запрет.

«Березина умеет удивлять. Хоть уровень воды и запредельный, но, приноровившись, можно ловить», — рассказал рыбак по имени Егор.

Поймать сома ему удалось с помощью спиннинга Maximus Gravity. Из приманок сработал «изик» (силиконовая рыбка Easy Shiner) фиолетового цвета.

«Спиннинг очередной раз доказал свою надежность. Сказать, что хапнул адреналина, — ничего не сказать. Колбасило еще полчаса», — признается мужчина.

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