Финты иероглифами 2 Сергей Романов, planeta.press

7.04.2023, 9:52

4,098

Китай забрал последние «козыри» у Кремля.

Двусмысленность иероглифов в китайском алфавите без сбоев коррелирует с двусмысленностью усилий Пекина на международной арене. Каждый из знаков, которые подает КНР, можно поворачивать в разные стороны. Можно вовне – когда Си в своей первый зарубежный визит после переизбрания отправился в Москве. А можно и вовнутрь – в Поднебесную уже летят еврочиновники.

Туда же и заявления китайского посла: мы безгранично дружим с Москвой. Но, как известно, ничего не проходит быстрее вечности, мимолетнее — безграничности, и наоборот: самое постоянное — временное.

А все почему? Никуда не делись экономические трудности: эхо «нулевой терпимости» к СOVID-19. Подливают масла в огонь и Соединенные Штаты – Пекин все еще не отказался от глобального соперничества с Вашингтоном. Представители американских силовых ведомств с завидной регулярностью намекают на то, что раскроют информацию о происхождении ковида. И, вряд ли, китайскому руководству это понравится.

К тому же продолжается кампания против так полюбившегося миру китайского видеосервиса Tik Tok. Западные страны одна за другой запрещают пользоваться им своим чиновникам. Причем, география и «охват» аудитории расширяются неуклонно.

Или вот в Берлине недвусмысленно обвинили Китай в политическом шпионаже. Добавив, что вплотную займутся выдавливанием Пекина из его сфер влияния.

Кстати, продолжает бесить китайских товарищей и сам младший российский партнер. Решение Москвы о передаче тактического ядерного оружия Беларуси не слишком усиливает давление на Запад и Беларусь, зато точно может повлиять на Пекин.

В Китае тонко намекнули на толстые обстоятельства: никаких передач ядерного оружия третьим странам. Никакого ядерного шантажа. А то лишитесь даже минимальной поддержки.

Но ведь других козырей нет.

КНР судя по всему отказалась от военного союза с Россией – зачем ей нужен такой партнер, из-за которого постоянно краснеешь (речь не о государственном флаге), и который раз за разом ставит тебя в неудобное положение. А то и выкинуть что-нибудь коварное, вроде попыток втянуть тебя в «осажденную крепость», может.

На другом полюсе договороспособные Штаты вместе с Европой. Цивилизационный выбор, от которого напрямую зависит безбедное существование товарища Си и его однопартийцев. Россия все еще остается для Пекина сырьевой базой. Но сателлит точно не поднимется с колен в последующие десятилетия под гнетом санкций. А Путин признал, что ограничения – надолго. И это еще не случилось окончательного фиаско (в Кремле, наверное, в ходу гораздо менее цензурное слово из шести букв) на поле боя.

В условиях, когда борешься не только с Западом (слушайте же, товарищ Си), но и с соседней Индией, лучше выбирать партнеров понадежнее. Макрон в Пекине пас дал. Обуздайте Россию и помогите завершить войну. Та может только повышать ставки, и не могла в технологии даже до эпохи санкций.

А там и с тиктоком станет полегче, и к коронавирусу потерпимее. И вообще: мир, дружба, жвачка. А товарищ Си на третьем сроке может озаботиться, собственно, Китаем, а не удержанием на цепи потрепанного российского медведя с ядерной дубиной.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».