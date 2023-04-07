Стало известно, чем занимаются сыновья Соловьева, Газманова и Охлобыстина во время войны 1 7.04.2023, 10:06

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Владимир Соловьев

Путинисты не спешат отдавать детей в окопы.

Российские пропагандисты, звезды шоу-бизнеса, государственные топ-чиновники не спешат отдать на алтарь путинизма самых дорогих. Чем занимается российская золотая молодежь, пока их сверстники должны выполнять приказы их родителей, говорится в сюжете ТСН.

Среди мобилизованных или добровольцев не видно ни одного родственника тех, кто посылает на смерть или призывает идти убивать украинцев.

В начале мобилизации в РФ ведущий оппозиционного проекта «Популярная политика» позвонил сыновьям российских топ-чиновников и представился представителем военкомата. И ни сын председателя российского правительства Мишустина, ни внук командующего Росгвардией Золотова не захотели приходить по повестке. А сын спикера Путина Пескова Николай сказал, что разберется с этой проблемой «на другом уровне».

Один из топ-пропагандистов Кремля Владимир Соловьев постоянно с экрана ТВ призывает россиян идти убивать украинцев. Он - многодетный отец, но его дети не торопятся ехать воевать в Украину: 34-летний Александр Соловьев учился в Лондоне и снимает рекламные ролики в России. А 21-летний Даниил учился в Лондоне, а в России пытался построить модельную карьеру.

Российский певец и путинист Олег Газманов не спешит отправлять своих сыновей на войну. Вот что он отвечал журналистам в ответ на упреки: «Мой старший сын, ему 41 год, он не раз уже выезжал, туда, где наши ребята бьются, как музыкант! Он не служил, у него нет таких навыков».

22-летний сын российского актера Ивана Охлобыстина Василий тоже не в окопах. Он учится в Москве на сценариста.

Скандал произошел и в семье российского министра обороны Шойгу. Его зять - фитнес-тренер Алексей Столяров лайкнул антивоенный пост оппозиционного журналиста Юрия Дудя. Конечно же, Столяров не пойдет воевать.

«Ни один из российских пропагандистов или топ-чиновников, которые гонят на войну чужих детей, не отправил туда своих собственных», — подытожили журналисты.

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