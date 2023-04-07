Как вернуть линолеуму блеск за пять минут 3 7.04.2023, 10:11

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Названо самое эффективное средство.

Идеально чистый дом - мечта каждой хозяйки. Но эту мечту не очень сложно воплотить в жизнь, если знать несколько хитростей.

В частности, «Апостроф» рассказывает, как за пять минут вернуть старому линолеуму былой блеск.

Даже самый дорогой и качественный линолеум со временем перестает блестеть. Порой люди думают, что этот процесс необратимый, но это совершенно не так!

Чтобы вернуть линолеуму блеск, хозяйке нужно зайти в ванную комнату, так как именно там можно найти средство, которое поможет очистить напольное покрытие.

Речь идет о зубной пасте, которую необходимо нанести на пол. Далее по поверхности нужно «пройтись» щеткой средней жесткости.

Это поможет вывести с линолеума даже самые застарелые загрязнения.

После завершения процедуры не нужно торопиться убирать пасту, так как она должна оставаться на покрытии хотя бы около пяти минут. После этого пол будет блестеть так, словно его купить только вчера.

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