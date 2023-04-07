Кто следующий?1
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 7.04.2023, 10:16
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Об отказе от политики нейтралитета задумалась Ирландия.
Путин хлопочет о равной и неделимой безопасности мира? Ежедневные новости говорят о том, что он успешно добивается противоположного результата. Об отказе от политики нейтралитета задумалась Ирландия. И все, по словам главы МИД Майкла Мартина, из-за «вопиющего и жестокого пренебрежения Россией международным правом».
«Наша традиционная политика военного нейтралитета не избавляют нас от необходимости реагировать на эту новую реальность», - объяснил он. В июне в 3 разных городах в течение четырех дней пройдут форумы по вопросам безопасности, где будет обсуждаться и политика нейтралитета. Пока ее поддерживает большинство ирландцев. Но еще полтора года назад и большинство финнов и шведов были против вступления НАТО. И вот Финляндия уже в альянсе, Швеция на подходе.
Кто следующий откажется от нейтралитета? Швейцария?
Путину удалось запугать мир куда сильнее, чем советским руководителям.
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