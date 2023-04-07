«Чем ближе к Минску — тем дороже» 7.04.2023, 10:25

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Что происходит с ценами на недвижимость за МКАД.

Из-за многообразия предложений в ценах на загородную недвижимость сложно разобраться. В отличие от квартир дома построены из разных материалов, участки разных размеров. Но вне зависимости от этих аспектов на цену сильнее всего влияет расположение и расстояние от столицы. Журналисты myfin.by проранжировали дома по расстоянию от Минска и посмотрели, как сильно меняется цена для домов, дач и участков.

Для большей наглядности мы расскажем о минимальных, максимальных и медианных ценах. Медианная цена означает, что половина домов этого сегмента стоит дешевле указанной суммы, а половина – дороже. С этим показателем проще сориентироваться на свой бюджет, чем со средними значениями.

Дома и коттеджи

Дома принципиально отличаются от дач как минимум тем, что находятся в деревнях, поселках, агрогородках и у них есть статус жилой недвижимости. В них можно зарегистрироваться, площадь земли не ограничена. Также не нужно вступать ни в какие организации, чтобы распоряжаться своим имуществом. Больше о различиях дач и домов можно прочитать в этом материале.

В Минской области больше 4100 объявлений о продаже домов. Весной, с началом дачного сезона, покупают около 450-600 домов ежемесячно. Летом количество сделок возрастает до 700-800.

О продаже домов в пределах 20 км от МКАД размещено 1466 объявлений. Нижняя планка стоимости – $15 тысяч. За такую сумму можно найти аккуратный кирпичный дом с печью в 17 километрах от Минска. Но если поискать, то есть и варианты и за $6-10 тысяч, хотя это будут скорее участки с домом под снос или требующим капитального ремонта. Медианная цена на загородный дом в 20 километрах от Минска – $140 тысяч. То есть половина из 1466 объявлений будет с ценой выше этой суммы, а половина ниже. В основном это аккуратные дома с ремонтом и мебелью в деревнях.

Максимальная сумма, за которую продают дом на таком расстоянии от Минска – $3 млн. Это современное здание в Колодищах общей площадью 840 квадратных метров возле гольф-клуба.

На продажу выставлены 962 дома в 20-40 км от МКАД. Есть варианты под снос или ремонт с ценами и от $4 тысяч. Но обычный минимум – около $10 тысяч за крепкий бревенчатый дом без внутренней отделки. Медиана составляет $57 000. По цене минской однушки в 21 км от МКАД можно купить трехуровневый кирпичный дом, построенный в 90-х.

Самый дорогой вариант стоит $720 тысяч. Но это скорее исключение, потому что цены остальных не поднимаются выше $450 тысяч. В основном это большие дома возле городов-спутников или в престижных агрогородках. В продаже сейчас 488 домов в пределах 40-60 километров от столицы. Самые дешевые варианты стоят около $5 тысяч, но такой дом потребует хорошего ремонта. Медианная цена – $26 000. Например, это – дом в крупном поселке, обшитый сайдингом и частично отделанный внутри. А самые дорогие варианты в основном продают до $350 тысяч, хотя есть и исключения в виде целого усадебного комплекса за $925 тысяч.

На расстоянии более 60 км от МКАД можно найти 1050 вариантов на продажу. Самые дешевые дома в пригодном для проживания состоянии можно найти за $1500-2500 в 80 километрах. Медианная цена составляет $28 000. Многие дома, хоть и дальше от Минска, но ближе к другим городам. Например, вот дом в Борисове.

Самые дорогие дома продают по цене около 490 тысяч по той же причине, либо они находятся возле озер.

Дачи и садовые домики

Дачи и садовые домики находятся в дачных кооперативах или садовых товариществах. Размеры участков здесь законодательно ограничены, а коммунальные платежи нужно платить по полным тарифам всем, кроме пенсионеров. Также необходимо состоять в кооперативе, выполнять его решения и платить взносы. Подробнее здесь.

В Минской области около 1150 дачных домов на продажу, это почти в 4 раза меньше, чем коттеджей и деревенских домов. Сделок с ними происходит также меньше: от 170 в месяц в начале сезона до 340 в разгар лета, по данным НКА.

Сейчас продается около 300 дач в сегменте до 20 км от Минска. Самые недорогие отдают за 7 тысяч, но за такие деньги довольно проблематично найти что-то не требующее ремонта или хотя бы с печью. Медианная цена составляет $27 тысяч. Это может быть уютный дом в 3 километрах от Минска под Колодищами с аккуратным ремонтом, хотя и возле ж/д путей. Самые дорогие дома продают по $250 тысяч. Это премиальные варианты с большими площадями и дорогой отделкой.

Доступно 417 вариантов в 20-40 км от Минска. Самые дешевые дома продают от $4 тысяч, в основном это старые домики, которые не видели ремонта. А медианная цена составляет $18 тысяч. За эти деньги можно купить хороший деревянный дом в живописном месте возле леса.

Самая дорогая дача будет стоить $179 тысяч. Но в основном это варианты немногим дороже $100 тысяч, как этот дом в Силичах.

Мы нашли около 200 объявлений о продаже дач в пределах 40-60 км от Минска. Здесь минимальная цена тоже около $4 тысяч, но выглядят дома получше. А медианная цена составит $12 тысяч на хороший деревянный дом с участком в 8 соток.

Максимальные цены – до $70 тысяч. Например, этот дом 2022 года с панорамными окнами и в 800 метрах от озера продают за $64 тысячи.

Объявлений о продаже дач на расстоянии более 60 км от МКАД уже очень мало – всего 163. Самые дешевые дачи можно найти за $1–3 тысячи. Медианная цена составит всего $10 тысяч за хороший домик с аккуратной отделкой. А самые дорогие варианты редко встречаются дороже $40 тысяч.

Участки

С участками может возникнуть путаница, потому что продают их и в деревнях, и в садовых товариществах. Однако только в СТ можно продавать участки без строений. Поэтому в других населенных пунктах их продают с постройками, а значит, и оценивают не только землю, но и строения.

Поэтому приведем только цифры в общей таблице без разбора того, как может выглядеть такая недвижимость. Ведь это может быть как голая земля, так и участок с домом.

Что в итоге?

Если вы ищете дом возле Минска или, наоборот, продаете, то стоит обратить внимание на расстояние, потому что это очень сильно влияет на ценообразование. Конечно, каждый дом уникален: со своей локацией, методом и материалами строительства, отделкой и участком, а также затратами на возведение. Однако он, скорее всего, будет попадать в один из диапазонов цен, которые уменьшаются по мере отдаления от столицы.

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